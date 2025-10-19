VIDEO: Influencer brinca a la jaula de un elefante, ahora enfrenta demanda

En el video compartido en sus redes sociales, se ve a Noah Thomas cuando el paquidermo trató de atrapar al joven de 19 años con ayuda de su larga trompa

ESTADOS UNIDOS.- Noah Thomas, un influencer estadounidense de 19 años de edad, fue sorprendido al saltarse a la jaula de elefantes en un zoológico en Pittsburgh, Pensilvania en Estados Unidos. La osadía de Thomas le dejó al joven creador de contenido problemas legales en el estado.

En el video compartido en sus redes sociales, se ve a Noah cuando el paquidermo trató de atrapar al joven de 19 años con ayuda de su larga trompa cuando estaba detrás de un gran divisor, pero la acción fue esquivada por el joven quien logró no ser alcanzado por el elefante.

Aunque Noah Thomas se alejó del elefante, el influencer se acercó de vuelta por lo que el animal intentó nuevamente tomarlo con su trompa. Finalmente, el creador de contenido se retiró de su hazaña entre carcajadas que también tuvieron el resto de las personas que visitaban el zoológico.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios en redes sociales sobre la acción de Noah Thomas?

El video de Noah Thomas fue difundido en las redes sociales a pesar de que el joven estadounidense de 19 años eliminó el metraje en Instagram, pero no así en su cuenta de TikTok donde recibió comentarios negativos por alterar al paquidermo en su estado de cautiverio.

Noah Thomas provocó la furia del elefante. Foto: TikTok / Noah Thomas

Entre los comentarios negativos que escribieron a Noah Thomas por provocar al elefante fueron:

“¿Es malo? ¡Esperaba que el elefante tuviera espacio para moverse alrededor del darwinismo en su máxima expresión!”.

“No vengas a nuestro pueblo y molestes a nuestros animales que residen aquí. Qué cosa de m**** hacer… lástima que no te golpeó en la cabeza con su trompa juega juegos estúpidos y gana premios estúpidos”.

¿Qué problemas legales enfrentará el influencer Noah Thomas?

Una vez que el video se volvió viral, tanto las autoridades del zoológico así como la policía estatal señalaron que Noah Thomas cometió delitos graves de tercer grado por causar o arriesgar una catástrofe y allanamiento criminal y conspiración.

Asimismo, Noah Thomas también fue señalado de cometer delitos menores de segundo grado al considerase que pusó en peligro imprudentemente a otra persona así como por crueldad animal, entre otros.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si el ahora sospechoso influencer Noah Thomas, ya fue puesto bajo custodia policial al ser señalado de cometer todos los delitos descritos. El influencer tampoco habló sobre el tema.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.