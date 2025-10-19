VIDEO: Joven cuenta que su ex la engañó con su hermana adoptada

Aunque tuvo muchas sospechas, trató de que por un tiempo todo funcionara, hasta que todo estalló por una ola de mentiras y hasta robos

MÉXICO.- Una joven de nombre Sam se volvió viral en TikTok al contar cómo su hermana adoptada la traicionó de la peor manera al convertirse en la amante de su entonces pareja, un golpe que fue muy duro para ella y para toda la familia. El caso ha generado indignación en redes sociales, donde los internautas lamentan que la infidelidad nunca tiene límites.

De acuerdo con lo que contó la joven, no fue su hermana de sangre con la que le pusieron los cuernos, sino una gran amiga de su hermana a quien la familia “adoptó”, no legalmente, sino de lunes a viernes para que pudiera seguir estudiando. La cercanía entre ellas pronto fue tan grande que hacían todo juntas, compartían cuarto y siempre salían la una con la otra.

Si bien cada una tenía pareja y salían en citas dobles, cuando la otra chica terminó su relación, las salidas nunca pararon e incluso, ella y el novio de Sam pronto comenzaron a convivir más, sobre todo a solas y por mensajes que más tarde salieron a la luz para confirmar la infidelidad.

“Un día íbamos caminando en un parque y yo no sé qué pasó, pero empezaron a pelear, a perseguirse, a hacerle cosquillas y yo para como si fuera el mal tercio; por la noche yo le dije a él que me sentí incómoda”, contó.

Esta fue solo una de las experiencias que comenzaron a desatar las sospechas de que entre su novio y su hermana adoptada algo más estab

a pasando, sobre todo cuando la otra parte la confrontó para decirle que no pensara mal de ella, pues nunca le haría algo así. Pero la historia no paró aquí, pues la desconfianza se empezó a apoderar de todos junto a un distanciamiento abismal.

Sam recordó que un día, la amante le prestó su computadora y allí encontró algunos mensajes en los que quedaban de verse, o bien, hablaban de su “secreto”. Fue entonces cuando la adoptada de la familia continuó como si nada y su novio igual; en cambio, la culparon a ella de ser celosa y tóxica.

“Él me dijo lo mismo que ella, que ellos tenían que ser amigos a escondidas porque yo era una loca, celosa, paranoica y que solo eran amigos, pero que tenían que hablar a escondidas”, dijo.

Cuando finalmente Sam tomó la decisión de terminar con su relación, él le fue a llorar a la mamá de Sam para decirle que tenía sospechas de que ella estaba con otro y entonces, ella soltó toda la verdad para confrontar a la joven adoptada para qué es lo que había ocurrido entre todos.

Lo que más indignación causó de toda esta historia, es que comenzaron a ocurrir robos y, al ir preguntando sin sospecha alguna, esta persona trataba de poner a todos los miembros de la familia en contra. Hasta que finalmente la encararon y corrieron del hogar, aunque no la dejaron desamparada, sino que la llevaron con un tío.

“El caso es que ella dejó la universidad, se fue del país, no sé qué fue de su vida y no me interesa. Ya perdonamos”, recordó.

Finalmente, Sam agregó que cuando todo parecía haberse calmado, comenzaron los rumores y especulaciones, pues cuando la gente le preguntaba a la hermana adoptada qué es lo que había pasado entre ellas que de pronto dejaron de ser las mejores amigas, la joven volvió a mentir y esta vez a arremeter con la madre de familia.

“Dijo que mi mamá la había mandado a vivir con mi tío para alejarla de mí que porque yo estaba teniendo problemas”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO