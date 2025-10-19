VIDEO: Mexicano humilla a ladrón en Italia, «¿No sabes de dónde soy?»

La historia del connacional en Roma causó interés y la gente le pidió que detallara con precisión qué fue lo que había pasado para estar atentos al modo de actuar

ITALIA.- Un turista mexicano en Roma contó su experiencia cuando intentaron asaltarlo en el corazón de Italia; sin embargo, el hombre identificado como Eduardo Salcido, contó cómo fue que contuvo el intento de robo mientras estaba en compañía de algunas amigas y amigos.

Eduardo publicó un par de videos, en el primero solo colocó algunos escritos contando a grandes rasgos que intentaron robarlo, pero no contaban que es mexicano y que sabía perfectamente lo que sucedía, así como comenzó su explicación:

“¿Que no sabes de donde soy hermano? Él no sabe pero en 12 min intentaron asaltarlo. Pero pasaron a m**** porque soy de Ciudad Juárez, Chihuahua”: Eduardo Salcido.

¿Cómo fue el intento de asalto que sufrió el mexicano en Italia?

Tras el primer video en el que se hizo viral, la historia del mexicano en Roma causó interés y la gente le pidió que detallara con precisión qué fue lo que había pasado para estar atentos al modo de actuar que llevó a cabo el presunto ladrón en Roma.

El mexicano indicó que en el momento que disfrutaba una comida con amigas y amigos se le acercó un sujeto para intentar arrebatarle la cangurera que tenía colocada, ya que se le colocó al seguir las sugerencias de no llevar billeteras para ser blanco fácil de carteristas en Roma.

¿Por qué el presunto ladrón fue humillado?

Al darse cuenta de que el ladrón intentaba jalar la cangurera, el hombre no entró en pánico y se dio cuenta de la situación, por lo cual lo primero que hizo fue levantarse de su lugar al aprovechar, dijo, que mide 1.80 metros y tiene complexión robusta.

Al levantarse, el mexicano jaló la cangurera y al hacer ese movimiento dejó en una situación bochornosa al presunto delincuente que cayó al suelo. El sujeto solo se levantó y se fue del lugar, indicó Eduardo Salcido entre risas y bromeando sobre el modus operandi de la persona, que afirmó que faltó intensidad en el robo:

“Amenazame o algo… hazme vivir la experiencia completa”: Eduardo Salcido.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.