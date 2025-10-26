Acciones coordinadas mejorarán el sistema sanitario en Fraccionamiento Castores

Las obras que actualmente se ejecutan en la calle Zacatecas beneficiarán directamente a la zona

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para dar respuesta a las solicitudes de las familias del Fraccionamiento Castores y prevenir futuros desbordamientos de aguas residuales, COMAPA Sur sostuvo una reunión informativa con residentes de la calle Castor Verde, donde se acordó emprender acciones puntuales que fortalezcan la red sanitaria del sector.

Las obras que actualmente se ejecutan en la calle Zacatecas beneficiarán directamente a la zona, ya que comparte la misma línea de drenaje, lo que ayudará a agilizar el desalojo de agua y disminuir riesgos durante lluvias intensas.

Además, se llevarán a cabo trabajos complementarios en descargas de drenaje en vialidades aledañas que impactan en la problemática actual, entre ellas:

Federico Montalvo, entre Emanuel García y Castor Gris

Castor Gris, entre Privada Puerta Escondida y Alberto Flores

Castor Gris, entre Privada Puerto Progreso y Privada Circuito Puerto Vallarta

Con estas acciones, COMAPA Sur reafirma su compromiso de mantener una comunicación cercana con la ciudadanía y continuar reforzando la infraestructura de agua y drenaje para proteger la salud y calidad de vida de la ciudadanía.

Por. Mario Prieto