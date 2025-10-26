Adulto mayor resultó gravemente herido al caer de un cuarto piso

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En condición crítica terminó un adulto mayor, quien de manera accidental cayó de un cuarto piso con una altura aproximada a los 15 metros, al realizar labores de limpieza de la azotea de su residencia.

El lamentable percance ocurrió la tarde de este domingo en el inmueble ubicado en la avenida Emilio Portes Gil, a un costado de conocido hotel en la ciudad de Tampico.

Brigadistas de la base Voluntarios Zona Sur al mando de su coordinador Enrique Sierra, se movilizaron de manera oportuna para auxiliar al hombre de aproximadamente 65 años de edad, quien al realizar labores de limpieza perdió el equilibrio y cayó desde un cuarto piso, quedando en un pequeño pasillo de difícil acceso.

Los brigadistas lograron estabilizarlo brindándole oportuna atención, ya que debido al fuerte golpe sufrió traumatismo craneoencefálico grado 2, probable fractura expuesta de fémur derecho, neumotórax y una herida de unos 10 centímetros en el cráneo, llegando al paso de más de media hora una ambulancia de la Cruz Roja para su traslado a un hospital en el que de inmediato ingresó a quirófano dada la gravedad de su condición.

Por Otilio Nuñez