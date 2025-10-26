Aprueba Ayuntamiento de Altamira modificaciones al Programa de Obra 2025

Durante la sesión, el presidente municipal destacó que estas acciones se realizan con total apertura y rendición de cuentas

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En un ejercicio de transparencia y compromiso con el desarrollo del municipio, el Ayuntamiento de Altamira, encabezado por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, llevó a cabo la vigésima tercera sesión ordinaria de Cabildo, en la que se aprobó la modificación del Programa de Obra Pública Anual 2025.

Durante la sesión, el presidente municipal destacó que estas acciones se realizan con total apertura y rendición de cuentas, refrendando el compromiso de su administración con la honestidad y el bienestar ciudadano.

“Hacemos en total transparencia nuestra obra pública, lo que nos consolida como un gobierno honesto y humanista”, señaló el alcalde Martínez Manríquez.

Asimismo, el Cabildo exhortó a Ferromex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para mantener limpios sus derechos de vía, así como a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que realice labores de limpieza en pozos e instalaciones.

De igual manera, se exhortó a los propietarios de solares baldíos y a la empresa responsable de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a mantener sus áreas en condiciones adecuadas, con el fin de garantizar la seguridad y salubridad de la población.

En el desarrollo de la sesión también se presentaron los informes anuales de los regidores Edgar Mauricio Medina Magaña, Juan Francisco Guevara Barrón, Abelardo Garcés Reyes y Félix Miguel Guillú Meraz, quienes dieron cuenta de las actividades y gestiones realizadas durante el presente año.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira reafirma su compromiso con el progreso ordenado, la transparencia y el bienestar de todas las familias altamirenses.

Por. Óscar Figueroa