Cbtis 103 no presenta deterioro: Director

En redes sociales se viralizó un video que fue sacado de contexto; las instalaciones están en buenas condiciones

CIUDAD MADERO, TAM.- La filtración de agua reportada en redes sociales dentro de un laboratorio del CBTis 103 no obedece al deterioro del plantel, sino a trabajos de mantenimiento programado.

Emanuel Abrego, director de la institución informó lo anterior y dijo que el impermeabilizante del área fue retirado para colocar uno nuevo y, debido a las lluvias inesperadas de esta semana, el techo quedó expuesto generando la filtración.

Un hecho que fue videograbado y difundido en redes sociales.

“No es un daño por abandono. Al contrario: se retiró el impermeabilizante como parte del mantenimiento. Las lluvias sorprendieron la obra a medio proceso”, dijo.

Abrego recordó que el CBTIS 103 cumplirá 50 años en 2025, pero sostiene que su infraestructura se mantiene “en muy buenas condiciones”.

Lo anterior, advierte gracias al apoyo económico y de acompañamiento de los padres de familia.

“Si recorren el plantel verán que está en buenas condiciones. Los papás lo saben porque acaban de venir por boletas; ahí les presentamos avances y agradecemos su apoyo”, señaló.

Sostuvo que el video difundido generó una percepción errónea de abandono generalizado en la institución.

“Se sacó de contexto para hacer ver que todo el plantel está así, lo cual es falso”, dijo, al tiempo que afirmó que la reparación del área ya estaba programada y se retomará tan pronto el clima lo permita.

Finalmente, agradeció a los medios “que consultan la versión completa y verifican lo que ocurre en el plantel antes de difundir”.

Jose Luis Rodriguez Castro/ La Razón