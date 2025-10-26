Destacada participación de la Sección Uno en las Finales Nacionales de las Jornadas Deportivas 2025

La Selección de Voleibol Femenil se proclamó Campeona Nacional, demostrando fuerza, técnica y entrega en cada encuentro.



3:18 pm

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con gran orgullo y entusiasmo, la Sección Uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana celebró los importantes logros obtenidos en las Jornadas Deportivas 2025, impulsadas por nuestro Dirigente Nacional Ing. Luis Ricardo Aldana Prieto y el Director General de Petróleos Mexicanos, Dr. Víctor Rodríguez Padilla, reafirmando el espíritu de unidad, compañerismo y disciplina que caracteriza a la gran familia petrolera. La Selección de Voleibol Femenil se proclamó Campeona Nacional, demostrando fuerza, técnica y entrega en cada encuentro. El equipo de Básquetbol Varonil alcanzó el Subcampeonato Nacional, dejando claro su compromiso y nivel competitivo, mientras que el representativo femenil de básquetbol tuvo una excelente participación, mostrando garra, talento y un espíritu deportivo ejemplar. Las competencias finales se llevaron a cabo en las instalaciones de la Sección 34 de la Ciudad de México, donde el Presidente del Grupo 4 de Octubre, Esdras Romero Vega, y la Secretaria General de la Sección Uno, María Fabiola Rodríguez Saucedo, expresaron su reconocimiento y felicitación a las y los deportistas, destacando su esfuerzo, dedicación y el orgullo que representan para la Sección Uno. ¡Orgullo petrolero, ejemplo de unidad y fortaleza deportiva! Por. Mario Prieto.