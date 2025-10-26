Destructor de guerra con marines de Estados Unidos llega cerca de Venezuela

La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en 10 bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas de Estados Unidos acercarse cada vez más a Venezuela, y este domingo un buque de guerra lanzamisiles llegó a Trinidad y Tobago, el archipiélago situado frente a la nación gobernada por el presidente Nicolás Maduro.

Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro, al que acusó de ser parte de la red de narcotráfico, por lo cual envió al navío militar que era visible este domingo por la mañana frente a la capital Puerto España, según confirmó AFP.

La llegada del buque de guerra USS Gravely, así como de una unidad de marines, para ejercicios con el ejército de Trinidad y Tobago, había sido anunciada desde el jueves por el gobierno del país centroamericano de 1.4 millones de habitantes.

¿Hasta cuándo el destructor permanecerá atracado en Puerto España?

Washington ha desplegado desde agosto buques de guerra en el Caribe y lleva desde principios de septiembre una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes.

Maduro es señalado por Trump de ser un narcotraficante. Foto: @KareemRifai

Estados Unidos también anunció su intención de enviar al Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, un aumento considerable de los medios militares estadounidenses en la región que Maduro denunció el viernes como un intento de «inventar una nueva guerra«.

Trump acusa al presidente venezolano de encabezar presuntas redes de tráfico de drogas, algo que Maduro niega categóricamente. Afirma que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto para imponer un cambio de régimen y apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo de Venezuela.

¿Cuántos muertos suman en los ataques de EU contra embarcaciones de drogas?

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, es una ferviente partidaria de Trump y adoptó desde su llegada al poder en mayo un discurso virulento contra la inmigración y la criminalidad venezolana en su país.

Caracas acusa al gobierno trinitense de servir a los intereses de Washington. Persad-Bissessar «invita a Estados Unidos» cuando «debería mantenerse al margen» y dejar que Washington y Caracas resuelvan su disputa «en lugar de intentar interponerse», lamenta Holder. Es como «estar entre dos muros», suspira el hombre.

La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en 10 bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según un recuento de AFP basado en cifras proporcionadas por el gobierno estadounidense.

Dos trinitarios habrían sido asesinados a mediados de octubre en esos bombardeos, según sus familias. Las autoridades locales no han confirmado ni desmentido estas muertes. Expertos han cuestionado la legalidad de los ataques en aguas extranjeras o internacionales, contra sospechosos que no han sido interceptados ni interrogados.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.