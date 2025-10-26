Detectan cáncer de mama en jóvenes de 20 años

TAMPICO, TAM.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas alertó que se han detectado casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes de apenas 20 años, un dato que obliga a reforzar la prevención sin rodeos ni excusas no sólo en octubre, sino de manera permanente.
Afortunadamente, se trata de diagnósticos tempranos que permiten actuar de inmediato, informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.
El funcionario explicó que el Sector Salud cuenta con un dispositivo llamado Ibrex Exam, diseñado para realizar revisiones previas en mujeres consideradas de riesgo, ya sea por antecedentes familiares, sobrepeso, consumo prolongado de anticonceptivos o por no haber tenido hijos.
Hernández Navarro expresó que los hábitos saludables sí influyen.
“Es muy importante considerar que esto lo hacemos para disminuir y ver los riesgos, pues se considera que las personas que hacen ejercicio y tienen peso normal, disminuyen el riesgo un 30%”.
Recordó que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya ha solicitado priorizar la detección oportuna de esta enfermedad.
Por ello, insistió en la autoexploración regular como un paso indispensable, además del uso de equipos que permiten detectar una tumoración, realizar una biopsia a tiempo y comenzar tratamiento oportuno.
Cuando el cáncer se identifica en sus primeras etapas, incluso puede bastar una simple resección del área afectada.
El mensaje es claro: la prevención no es negociable. A cualquier edad, la atención temprana puede salvar la vida.
Por Cynthia Gallardo
Expreso La Razón