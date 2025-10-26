Encuentran sin vida al periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango

El periodista fue hallado sin vida en la carretera Durango-Mazatlán, previamente había denunciado a un grupo criminal, lo que se investiga como móvil del crimen

MÉXICO.- Un periodista originario de Durango identificado como Miguel Ángel Beltrán fue hallado sin vida la mañana de este domingo 26 de octubre en el poblado de Río Chico, dentro de la carretera de Durango-Mazatlán. Sus restos estaban cubiertos con una cobija y junto a un mensaje que lanzaba una advertencia:

«Por andar levantando falsos a la gente de Durango», la frase que ubicaron las autoridades levantó el primer indicio del crimen relacionado con su oficio como comunicador de la entidad, presuntamente había denunciado a un grupo criminal.

El grupo editorial Contexto de Durango, uno de los medios en los que colaboraba lamentó el asesinato y envío un mensaje para sus familiares y amigos: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero periodista, Miguel Ángel Beltrán».

«Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos, deseándoles una pronta resignación», se lee en la esquela posteada en sus cuentas oficiales.

¿Qué pasó con Miguel Ángel Beltrán, periodista asesinado en Durango?

Así mismo, La Voz de Durango y La Gazzeta se pronunciaron por el crimen donde participaba cubriendo la fuente deportiva. Miguel Ángel fue visto por última vez el pasado jueves por su hijo luego de que ambos salieran a trabajar, desde ahí reportaron su ausencia y este fin de semana fue hallado sin vida.

Al lugar arribaron equipos de emergencia y el Servicio Médico Forense para laborar en la recuperación del cuerpo e identificación, además del contexto detrás del crimen que se relaciona con la profesión a la que se dedicaba.

Beltrán Martínez, era un hombre de 60 años de edad originario del municipio de Poanas, residía en el fraccionamiento de Eucaliptos. Como parte de su trayectoria también se desempeño dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y era reconocido por su labor periodística.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO