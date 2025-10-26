Hombre de 80 años demanda a Shakira por fraude y abuso a una persona mayor

Un hombre de 80 años acusó a Shakira de fraude y abuso, pero la Corte desestimó su demanda en Miami.

MÉXICO.- Un hombre de 80 años residente de Miami, Florida, presentó una demanda en contra de Shakira, acusándola de no cumplir con un acuerdo que, según él, incluía una serie de conciertos y la publicación de un libro de memorias escrito especialmente para él.

El caso fue aceptado por una corte del estado, luego de que el demandante, identificado como David Rashidian, señalara a la intérprete de Pies descalzos por fraude, incumplimiento de contrato y abuso hacia una persona mayor.

Para respaldar su versión de los hechos, David Rashidian presentó ante la corte diversas pruebas, entre ellas capturas de conversaciones en Facebook, correos electrónicos y hasta boletos de avión a nombre de Shakira, con los que busca demostrar que realmente desembolsó dinero para los proyectos mencionados.

De acuerdo con su declaración, el hombre habría invertido alrededor de 140 mil dólares (unos 2.6 millones de pesos mexicanos) con la promesa de financiar una gira internacional de 100 conciertos y la publicación de un libro autobiográfico. Según Rashidian, las ganancias de ambos proyectos serían para él, pero nada de eso se concretó.

Detectan estafa en curso

Durante una audiencia previa, el equipo legal de Shakira presentó pruebas que demostraron que la cuenta con la que el hombre mantenía contacto no pertenecía a la artista, sino que se trataba de un perfil falso. Todo apunta a que el dinero terminó en manos de estafadores digitales, quienes habrían aprovechado la vulnerabilidad del adulto mayor.

Tras confirmarse la falsedad del vínculo, la demanda contra Shakira fue desestimada. Las autoridades locales aprovecharon el caso para alertar a la población sobre los riesgos de las interacciones en redes sociales, especialmente cuando se trata de personas mayores.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.