Inaugurarán la XIX Reunión Nacional de Penalistas en la UAT Campus Sur

TAMPICO, TAM.- Los ojos del derecho penal en México estarán puestos en Tampico. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Agrupación de Abogados Penalistas darán vida a la XIX Reunión Nacional de Abogados Penalistas, un encuentro de alto nivel que reunirá a especialistas, juristas y operadores del sistema de justicia del país.

Del jueves 6 al sábado 8 de noviembre, el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” será sede de más de 20 conferencias donde se analizarán temas cruciales para la impartición de justicia en México.

La apertura del evento contará con la participación virtual de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dra. Yasmin Esquivel Mossa. La conferencia inaugural estará a cargo de la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López.

Ese mismo día, el Doctor Rodolfo de la Guardia García expondrá “Derecho penal e inteligencia. La justicia del algoritmo”, mientras que la Magistrada Lourdes Guadalupe Ávila Tovías abordará la “Perspectiva de género y valoración de la prueba”.

El viernes 7 de noviembre, las ponencias iniciarán a las 10:00 horas con el Doctor Simitrio Ruiz Martínez y el análisis de la “Defensa adecuada en su vertiente material”. Más tarde, el Doctor Jorge Alberto Camacho Delgado hablará sobre “Niños y adolescentes en el proceso penal”, además de temas como la “Imprescriptibilidad de la reparación del daño en materia penal”, a cargo de la Maestra María del Carmen Cruz Marquina.

El sábado 8 de noviembre continuará la jornada académica con la participación de la Doctora Reyna Karina Torres Barrientos, quien expondrá “Presunción de inocencia vs prisión preventiva”.

Para la clausura, se prevé la conferencia impartida por el Fiscal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irvin Barrios Mojica.

Se trata de una oportunidad única para estudiantes, abogados litigantes, académicos y profesionales del derecho que buscan actualizarse y fortalecer criterios en materia penal, un terreno que exige rigor y constante formación.

Las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse comunicándose con la Coordinación de Relaciones Públicas y Socialización Organizacional al teléfono (833) 241 20 44 extensión 3757.

