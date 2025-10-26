Le dolió a Mr. Trump

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

La denuncia formulada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que en el tráfico del huchicol fiscal están involucradas varias empresas estadounidenses exhibió de tal modo al presidente Donald Trump quien de inmediato reaccionó con una nueva embestida contra México.

El magnate de la Casa Blanca acusó, sin pruebas, que Colombia produce los narcóticos, Venezuela los traslada y México las distribuye, una versión que revela el tamaño del malestar y la incomodidad que le causó la declaración de la claridosa mandataria mexicana.

A diferencia del empresario que gobierna a Estados Unidos CSP le otorgó a su homólogo de la Barras y las Estrellas entre las evidencia hasta los nombres de las empresas huchicoleras gringas que participan en el negocio, como Arroyo Terminals, Big Hot Energy y Jenetran, que reciben el combustible robado en México, lo refinan en plantas de USA y lo regresan a nuestro país como gasolina sin pagar impuestos.

Sobre ello, el señor Trump guardó silencio, aunque para atenuar la agresión le echó una nueva florecita a nuestra la presidenta a la que llamó una mujer valiente.

Algo similar de lo ocurrido al presidente norteamericano debe haberle sucedido a la élite que gobierna el PAN con las fuertes críticas con las que algunos analistas de sus aliados de los medios de comunicación recibieron el relanzamiento de Acción Nacional de cara al 2027.

Joaquín López Dóriga, por ejemplo, sentenció lapidariamente: “El PAN renació para seguir muerto”.

Adela Micha, también fue agresiva.

El PAN, dijo, es un fantasma que recorre México, porque, además de haber perdido la oportunidad histórica de cambiar al país, perdió dos veces la presidencia, la mayoría del congreso federal, las gubernaturas, la reforma judicial, y algo mucho más importante, la identidad y la confianza de la gente y el día de su renovación, también la oportunidad de renovarse.

Y remató: lo que vimos el día de la ceremonia de la renovación en el Frontón México fue más que pan, circo.

Lo que sería aún más lamentable para la causa albiazul es que el cambio de look, logotipo y de lema lo habría realizado Acción Nacional sin permiso del INE, como ya comentan algunos especialistas a través de las redes sociales.

En temas locales, por otra parte, no fueron pocos los asistentes al “Marciano Fest 2025” que llevó a cabo el ayuntamiento de Madero en la playa de Miramar para promover turísticamente al municipio que expresaron medio en serio y medio en broma que, así como los extraterrestres protegen a la ciudad de los huracanes, sería bueno que la protegieran también de las inundaciones porque cada vez que llueve el agua se mete a sus hogares y les causa muchos problemas.

jlhbip2335@gmail.com