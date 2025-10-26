Listo Nuevo Laredo para arranque de la temporada cinégetica

Carmen Lilia Canturosas, anuncia que se espera la llegada de decenas de cazadores, tanto nacionales como extranjeros

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Para garantizar una temporada cinegética segura, ordenada y exitosa, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Turismo, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades civiles, militares y aduanales para coordinar las acciones que se implementarán durante el próximo periodo de caza que inicia el 21 de noviembre.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, informó que como año, se espera la llegada de decenas de cazadores, tanto nacionales como extranjeros, quienes visitarán ranchos ubicados en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, accediendo en su mayoría por la frontera de Nuevo Laredo.

“En Nuevo Laredo estamos listos y perfectamente coordinados con las diferentes dependencias estatales y federales para recibir a los cazadores que llegarán en esta temporada. Queremos que su estancia sea cómoda, segura y agradable, porque hoy nuestra ciudad vive un momento de paz social, desarrollo y bienestar que se refleja en cada rincón de nuestras calles”, señaló la alcaldesa.

Destacó que la temporada cinegética genera una derrama económica estimada en 15 millones de dólares, gracias al gasto que los visitantes realizan en hospedaje, alimentos, transporte, servicios turísticos y actividades complementarias en los ranchos de la región.

“Los cazadores registran sus animales en Nuevo Laredo y eso representa una importante aportación para la economía local, tanto en empleos directos en los ranchos como en los servicios que brindan los comercios, hoteles y prestadores locales”, explicó.

Para asegurar un ingreso ágil y seguro, la alcaldesa indicó que se instalarán filtros y personal de seguridad, además de contar con atención personalizada por parte del personal de la Dirección de Turismo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.

“Vamos a estar recibiendo a los cazadores desde su llegada, en conjunto con las agencias que los traen. Se les orientará sobre los requisitos como el permiso migratorio, el pago correspondiente, la importación temporal de vehículos y el ingreso controlado de armas”, detalló.

Informó que cada cazador contará con un distintivo de huésped distinguido que facilitará su identificación ante las autoridades civiles y militares, reforzando la seguridad y el control durante su estancia.

Agregó que la mayoría de los ranchos cinegéticos donde se lleva a cabo la actividad pertenecen a empresarios de Nuevo Laredo, aun cuando estén ubicados en otros estados, lo que incrementa el beneficio económico directo para la ciudad.

“Esta temporada es muy importante porque fortalece la economía regional. Más allá del éxito en la caza, lo que buscamos es que los visitantes se lleven una excelente impresión del trato y la hospitalidad que caracteriza a Nuevo Laredo”, finalizó.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON