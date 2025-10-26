Mantendrán dos maquiladoras sus mismas plantillas

Kemet y Aptiv, ubicadas en Ciudad Victoria, mantendrán sus actuales plantillas laborales hasta el cierre de 2025

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las maquiladoras Kemet y Aptiv, ubicadas en Ciudad Victoria, mantendrán sus actuales plantillas laborales hasta el cierre de 2025, ante la incertidumbre generada por los aranceles impuestos por Estados Unidos. En estos momentos, ambas empresas han suspendido sus procesos de contratación, aunque no contemplan recortes de personal.

Mercedes López Lozano, secretaria general de las dos plantas de Aptiv en la capital del estado, informó que, tras la incorporación de más de 300 obreros entre mayo y agosto —lo que elevó el número de empleados de 930 a 1,270 en la planta Adelitas—, no se tiene previsto contratar más personal ni realizar despidos, pues con la plantilla actual se cubre la carga de trabajo.

En conjunto, Aptiv 1 y Aptiv 2 suman más de 4,000 trabajadores, entre personal sindicalizado, administrativo y proveedores. La reciente contratación obedeció a la apertura de una nueva línea de producción de arneses eléctricos destinados a vehículos General Motors (GM).

Por su parte, María Dolores Zúñiga Vázquez, secretaria general del sindicato de trabajadores de la maquiladora Kemet Victoria, señaló que, aunque la empresa no ha incorporado nuevo personal, tampoco ha realizado despidos. La plantilla actual se mantiene en 1,000 trabajadores, de los cuales 600 son obreros sindicalizados y 400 empleados de confianza —entre técnicos, choferes, secretarias, enfermeras y otras áreas de apoyo—.

Hasta el momento, la empresa no ha recibido notificación alguna sobre posibles medidas adicionales que afecten su operación. Las actividades continúan con normalidad, aunque persiste la preocupación de que los nuevos aranceles pudieran derivar en futuros ajustes de personal.

Salvador Valadez C.

EXPRESO LA RAZÓN