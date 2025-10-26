Milei gana elección legislativa con más del 40 % de los votos

ARGENTINA.- El presidente argentino Javier Milei obtuvo una victoria en las elecciones legislativas celebradas el 26 de octubre, en las que su fuerza política, La Libertad Avanza (LLA), alcanzó más del 40 % de los votos a nivel nacional, según datos preliminares de la Cámara Nacional Electoral.

Con este resultado, el oficialismo consolida su posición en el Congreso, aunque no logra la mayoría absoluta. Los comicios renovaron la mitad de los escaños en Diputados y un tercio del Senado, y reconfiguraron el mapa político tras diez meses de gobierno libertario.

Los mayores avances del oficialismo se registraron en Córdoba, Mendoza y Santa Fe, mientras que en la provincia de Buenos Aires —el distrito más poblado del país— el peronismo retuvo la mayoría, limitando el alcance legislativo del gobierno.

Milei celebró el triunfo con un discurso en Buenos Aires en el que aseguró que los resultados “ratifican el rumbo de transformación económica y moral de la Argentina” y llamó a los partidos opositores “a acompañar las reformas estructurales que el país necesita”.

Analistas señalan que el presidente necesitará acuerdos con sectores de la oposición para aprobar leyes clave como la reforma laboral, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público.

Las elecciones transcurrieron con normalidad, bajo observación de misiones internacionales y con una participación superior al 72 % del padrón. Los resultados oficiales definitivos se esperan en los próximos días.