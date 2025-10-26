Multa de 1,100 pesos por estacionar tráileres en colonias de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS-. La Dirección de Tránsito de Altamira aplica multas de hasta 1,100 pesos a operadores de tractocamiones que insisten en ingresar y estacionar sus unidades de carga pesada dentro de colonias y fraccionamientos.

Esta práctica se realiza a pesar de la señalización restrictiva, lo que genera riesgos de visibilidad y daños a la infraestructura vial.

El director de Tránsito, Santiago Cerecedo Maya, señaló que la reincidencia de los choferes representa un desafío constante para la autoridad municipal.

«Siguen reacios a obedecer los señalamientos que hay en cada entrada y vuelven a meter sus unidades pesadas a las colonias o fraccionamientos».

Cerecedo Maya tiene identificadas varias zonas afectadas por la presencia de estas unidades, como el bulevar Primex, donde los operadores dejan camiones de doble plataforma que restan visibilidad durante la noche.

Mientras que las colonias con más reportes de unidades de carga estacionadas sobre la vía pública son: Canarios, Olivos, Jardines de Arboledas, Haciendas, Infonavit, Obeliscos, Fidel Velázquez, Revolución Verde y Mangos.

El titular de Tránsito explicó que, aunque aplican infracciones a los choferes, el efecto de la sanción económica es temporal.

«Hemos estado infraccionando, pero parece que pagan la infracción y al mes vuelven a meter la unidad».

El director explicó que la instrucción a los agentes es aplicar solo un artículo del reglamento de tránsito. Esto se debe a que el operador, y no el propietario del vehículo, es quien paga la sanción.

Por. Óscar Figueroa

La Razón