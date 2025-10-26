Por estas razones conviene tener un teléfono fijo en tu hogar

Un informe detalla las razones técnicas por las que estos aparatos siguen ofreciendo ventajas en fiabilidad, calidad de audio y funciones domésticas.

MÉXICO.- En un contexto donde los smartphones concentran la comunicación diaria, el sitio especializado PC-WELT publicó un análisis donde sostiene que los teléfonos fijos con tecnología DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) continúan desempeñando un papel útil en los hogares modernos.

El artículo explica que estos dispositivos no solo sirven para realizar llamadas, sino que, en combinación con determinados routers -como la FRITZ! Box-, pueden actuar como centros de control doméstico. Desde un teléfono DECT es posible manejar enchufes inteligentes, luces o calefacción, escuchar radio por Internet, consultar el pronóstico del tiempo e incluso acceder a noticias a través de canales RSS.

Teléfono fijo. Foto: iStock

Estabilidad y cobertura de los teléfonos fijos

Según el análisis, una de las principales ventajas del teléfono fijo es su estabilidad de conexión. La tecnología DECT permite mantener la comunicación en entornos donde los teléfonos móviles pierden cobertura, como sótanos o zonas rurales.

El artículo precisa que, a diferencia de los móviles, los teléfonos DECT operan en una banda de frecuencia propia (1880-1900 MHz en Europa), lo que garantiza una señal más constante dentro del hogar. Además, muchos modelos actuales ofrecen telefonía HD, que amplía el rango de frecuencias de la voz y mejora la claridad del sonido, siempre que tanto emisor como receptor sean compatibles con este estándar.

Integración con el hogar digital

PC-WELT subraya que los teléfonos DECT modernos pueden integrarse en redes domésticas mediante una base compatible. En el caso de la FRITZ! Box, la combinación convierte el teléfono en una interfaz para monitorear el estado del WiFi o acceder a dispositivos del hogar conectado.

Teléfono fijo. Foto: iStock

De esa forma, el aparato puede mostrar información sobre temperatura, intensidad de señal o consumo energético, sin necesidad de abrir aplicaciones móviles. La revista alemana indica que esta evolución del teléfono fijo forma parte del desarrollo del concepto de “hogar inteligente”, en el que distintos dispositivos interactúan de manera automatizada.

Privacidad y facilidad de uso

El informe también destaca el menor nivel de exposición digital que ofrece el uso del teléfono fijo en comparación con los móviles. Estos dispositivos no requieren cuentas, servicios en la nube ni permisos de aplicaciones. Además, su interfaz sencilla y la ausencia de notificaciones o actualizaciones constantes los vuelven una opción práctica para personas mayores o usuarios que buscan simplicidad. PC-WELT menciona que esta característica mantiene vigente al teléfono fijo dentro de determinados segmentos de la población.

Teléfono fijo. Foto: iStock

De acuerdo con la publicación, el estándar DECT fue introducido en 1992 y continúa siendo utilizado en Europa y otras regiones por su fiabilidad y bajo consumo energético. Esta tecnología es utilizada tanto por fabricantes de teléfonos como por proveedores de servicios fijos que la integran en sus routers modernos.

El medio también recuerda que, en muchos países europeos, los planes de banda ancha incluyen líneas fijas con llamadas nacionales a bajo costo, lo que mantiene su presencia en los hogares.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.