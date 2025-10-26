Protección civil afirma que Pemex controla fugas de hidrocarburo en Altamira

Una vez que se identifica la fuente del problema, las autoridades llevan a cabo las acciones de contención pertinentes.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Coordinación Regional de Protección Civil, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha atendido todos los derrames de hidrocarburo que se registraron recientemente en el municipio de Altamira.

La dependencia señaló que la paraestatal interviene una vez que se identifica la zona afectada y el origen del incidente.

El coordinador de Protección Civil Regional, Rafael Chirinos Aguilar, indicó que la principal queja de la población ante estos incidentes es el fuerte olor que emana el combustible, así como la presencia física del hidrocarburo.

El funcionario explicó que la coordinación entre las entidades es constante para asegurar una respuesta rápida a las emergencias.

«Siempre se les da aviso y hasta el momento todos han sido atendidos por la paraestatal, el olor es la mayor queja de la población al igual que la presencia del hidrocarburo».

Solicitó a Pemex que realice los trabajos correspondientes y, sobre todo, para que identifique el origen de las fugas.

Por. Óscar Figueroa

La Razón