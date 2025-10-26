«Que integrantes del cabildo salgan del escritorio y corroboren presuntas quejas en contra de funcionarios»; pide Gregorio Pego, presidente de la comisión de transparencia.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Verificar directamente la labor de los servicios públicos y no limitarse a “juzgar desde el escritorio”; pidió Gregorio Pego Cruz, presidente de la comisión de transparencia del cabildo de Tampico a sus homólogos.

“Yo sí salgo a la calle a constatar el trabajo de servicios públicos, vamos a la calle… no nada más juzgar porque soy regidor, regidora”, expresó.

Pego Cruz dio a conocer que hay cerca de diez quejas en contra de funcionarios del gobierno municipal de Tampico que han sido interpuestas por empleados del propio Ayuntamiento ante la Secretaría de la Contraloría.

El edil afirmó que tenía conocimiento de alrededor de “unas diez quejas”, mismas que derivarían de presuntos abusos y malotrato dentro de la administración municipal.

Pego Cruz manifestó la importancia de aplicar el Código de Ética y el Código de Conducta para frenar conductas indebidas, sin importar el nivel del funcionario.

“Se tiene que llevar a cabo con una buena educación de secretarios, directores y no nada más ellos. También nosotros. No porque seamos regidores tenemos que dirigirnos con prepotencia o dar órdenes”, dijo.

Expresó que se ha detectado que los malos tratos no proceden de altos mandos sino de servidores públicos de menor rango “con muy mala escuela”.

El regidor lamentó que muchos trabajadores municipales prefieran guardar silencio por temor a perder su empleo, por lo que insistió en que la administración municipal debe garantizar un ambiente laboral de respeto.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón