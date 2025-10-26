Sheinbaum informa que el Tren ‘El Insurgente’ iniciará operaciones completas en 2026

MÉXICO.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” estará en funcionamiento completo a finales de enero de 2026, al concluir las obras civiles y electromecánicas que permitirán conectar Toluca con la estación Observatorio en solo 40 minutos, reduciendo un trayecto que hoy tarda más de dos horas.

Durante un recorrido de supervisión por las estaciones Santa Fe y Observatorio, Sheinbaum explicó que inicia una etapa de pruebas de señalización y certificación que durará tres meses, para garantizar la operación segura del sistema. Destacó que la Estación Observatorio será la más moderna del país al integrar Metro, Tren, transporte público y foráneo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el sector privado para hacer del Complejo Observatorio “la gran puerta del poniente de la ciudad”. Agregó que la obra se complementará con nuevas rutas de transporte eléctrico.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, resaltó que el tren mejorará la calidad de vida de miles de mexiquenses al reducir tiempos de traslado y favorecer la convivencia familiar.

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, indicó que el sistema contará con 20 trenes capaces de mover 140 mil pasajeros diarios, conectando la zona metropolitana de Toluca con la del Valle de México.

El director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que la primera etapa ha movilizado 12.6 millones de usuarios desde su apertura y que el costo del viaje completo será de 15 a 90 pesos, más bajo que el transporte actual en autobús.

La obra, con un viaducto de 46.6 kilómetros y diseño único, marcará una nueva etapa en la movilidad del centro del país.