Sin detectarse más casos de tuberculosis en primaria de la zona norte de Tampico

TAMPICO, TAM.- En la escuela primaria «Lucino Gaytán García» de Tampico, donde a inicios de este mes se suspendieron clases presenciales para 219 estudiantes por un caso de tuberculosis en una docente, autoridades de salud confirmaron que no se han registrado más contagios.

David Cadena Mata, director del Distrito de Salud para el Bienestar número II, informó que la maestra continúa bajo tratamiento médico proporcionado por el ISSSTE y se encuentra estable.

«Es un caso de una maestra que tiene tuberculosis, está diagnosticada, tratada y estable, retirada de su trabajo… el ISSSTE lo está tratando»

Como parte del protocolo preventivo, se realizaron análisis a las y los alumnos con autorización de madres y padres de familia. El resultado fue que ninguna niña, niño o docente dio positivo al padecimiento.

«No tenemos ningún caso en la prueba de toxina purificada… no tenemos ningún positivo ni en menores ni en profesores», afirmó el funcionario de salud al explicar que la reacción se mide entre tres y diez milímetros para determinar probables contagios.

Tras descartarse más casos, la comunidad estudiantil regresó a las aulas con normalidad, aunque la docente permanecerá en reposo hasta completar su tratamiento.

Cadena Mata puntualizó que no se han detectado casos de tuberculosis en otros planteles educativos del municipio.

Las acciones de vigilancia sanitaria continuarán en coordinación con autoridades educativas, para garantizar espacios seguros y prevenir riesgos en la salud escolar.

Cynthia Gallardo

La Razón