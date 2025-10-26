Tránsitos se alistan para operativo vial del Buen Fin en Ciudad Victoria

El coordinador operativo de Tránsito, José Luis Arroyo, informó que la corporación reforzará la presencia de agentes a partir del fin de semana

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de prevenir accidentes y mantener el orden vial durante el Buen Fin, la Coordinación de Tránsito de Victoria se prepara para implementar un operativo especial que contará con la participación de 60 elementos y 19 unidades distribuidas en los principales puntos comerciales de la ciudad.

El coordinador operativo de Tránsito, José Luis Arroyo, informó que la corporación reforzará la presencia de agentes a partir del fin de semana previo al Buen Fin, ya que durante esos días se espera un notable incremento en la circulación vehicular en avenidas como el Eje Vial, el 8 y 9 Aldama, la Avenida La Paz y los accesos a plazas comerciales.

“Vamos a tener vigilancia constante desde lunes hasta sábado, con operativos móviles y fijos. El propósito es prevenir accidentes y evitar congestionamientos, porque durante el Buen Fin muchas familias salen a comprar y el tráfico aumenta considerablemente”, explicó Arroyo.

Menos accidentes y mayor presencia preventiva

El funcionario destacó que la mayor presencia de agentes ha dado resultados positivos, ya que los accidentes y detenciones por conducir alcoholizado han disminuido en las últimas semanas.

“En los últimos operativos hemos visto una reducción a la mitad de los vehículos asegurados por alcohol. También bajaron los accidentes: ahora registramos entre dos y tres diarios, cuando antes teníamos hasta seis o siete”, señaló.

Coordinación interinstitucional

Arroyo precisó que el operativo del Buen Fin se realizará en coordinación con la Guardia Estatal, la Mesa de Construcción de la Paz, la Contraloría Municipal y representantes del sector empresarial, quienes participarán como observadores para garantizar transparencia y confianza ciudadana.

“Todos los operativos están abiertos a observadores. Nos acompañan autoridades, representantes de comercios y medios de comunicación. Son acciones preventivas, no recaudatorias”, aseguró.

Llamado a la ciudadanía

El titular de Tránsito exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar estacionarse en doble fila y no manejar bajo los efectos del alcohol, recordando que el principal objetivo de estos operativos es salvar vidas.

“Durante el Buen Fin todos salimos a comprar, pero debemos hacerlo con responsabilidad. Nuestro trabajo no es sancionar, sino prevenir accidentes y mantener la seguridad de todos los victorenses”, concluyó Arroyo.

Por Raúl López García