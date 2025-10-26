Un ojo de norte a sur

En una visita al Centro Cultural Tamaulipas, a ojo de pájaro y un buen ojo de aguila me encontré con una muestra fotográfica que calibra la calidad y agudeza de los fotógrafos tamaulipecos, no están todos en esta algarabía de la calidad de los profesionales y novicios de la lente.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Pero si en una muestra de la transición de la fotografía tal vez empujada por la facilidad de contar con una máquina fotográfica o los hábitos de contar con un buen celular y la oportunidad que busca todo fotógrafo en movimiento.

Quiere decir que en Tamaulipas, se integra a una camada de magníficos fotógrafos que alían su capacidad creativa a la oportunidad, al instante fotográfico como si detuvieran el tiempo en nuestros ojos.

La muestra una serie fotográfica se magnifica con la visión crítica y el placer de mirar a estupendos fotógrafos ya profesionales y amateurs que crean y fomentan una cultura visual de lo común a lo extraordinario.

Esto es un retrato pausado y brillante de la existencia de un sentido que entra relaja, y agudiza nuestro gusto por la fotografía de Norte A Sur, en la obra de fotografía como Miguel Angel Camero Martinez, Jorge Antonio Fuentes, Anylu Hinojosa Peña, Luceri Ardilla, Daniel Orlando Lara, que presentan una mirada alternativa del sabor, tierra, casa y calle del cuerpo social que se desborda desde el sur a norte de nuestro estado.

En cierta forma constituye una poética, un espacio retenido y en movimiento a nuestros ojos, un espacio donde jóvenes maestros se alternan con otros que han creado caminos fértiles a la fotografía y son representativas de la potencia de que visualiza en forma y contenido a la fotografía amateur y profesional.

Ciertamente no son todos los que son, pero es una muestra de la magnífica fotografía que se realiza de aficionados, de profesionales de alta competencia que encuentran no solo el placer por el instante, ese hedonismo que bordea al tacto y al olfato fotográfico ante la máquina que multiplica visiones y sueños. y que revoluciona el instante, que no es otra cosa que la imagen de una fotografía profesional digna digna de aventuras mayores.,

sin duda alguna, Miguel Angel Camero contiene un sentido paso a paso a paso de una fotografia profesional de alta competencia , secundado por Jorge Antonii Fuentes,LucerO Ardilla, Anylu Hinojosa, entre otros distinguidos profesionales de esta muestra efímera, porque duró poco tiempo de exhibición en el atrio del CCT, de aquí el ojo de águila, para mirar y recrear la calidad de la máquina fotográfica que nos envuelve en sus miradas, a una sola mirada deL Cíclope que todos llevamos dentro.

Es tiempo de acercar al fotógrafo al aliento de nuestros ojos, porque las emociones encantan, y el arte es la emoción que fecunda el alma y al amor-

Por Alejandro Rosales Lugo