Victoria actualiza reglamento vial

El Ayuntamiento de Victoria trabaja en armonizar el reglamento municipal de tránsito con el estatal

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Ayuntamiento de Victoria proyecta actualizar y armonizar el reglamento municipal de tránsito con el reglamento estatal, con el objetivo de trabajar de manera coordinada. Asimismo, se realizará un análisis detallado de multas y sanciones, enfocándose en situaciones como los accidentes provocados por la falta de precaución al usar celulares, incidencia que ha superado ampliamente a los accidentes por ebriedad.

Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento, aclaró que no se busca incrementar las multas, sino impulsar campañas de sensibilización e iniciar con apercibimientos antes de imponer sanciones, decisión que se ajustará a los resultados que arrojen los estudios sobre este tema.

Reconoció que algunos reglamentos requieren actualización, ya que Victoria cuenta con más de 100 normativas municipales, y algunas precisan de una “cirugía mayor”. Entre los reglamentos en revisión está el Bando de Policía y Buen Gobierno, actualmente en la Consejería Jurídica del Estado para verificar su constitucionalidad y evaluar su operatividad hacia la ciudadanía.

Otros reglamentos en proceso de actualización incluyen el de Participación Ciudadana, el de Desarrollo Urbano con recientes reformas, el de Tránsito, que requiere un análisis de ajustes y alineación con el reglamento estatal, y el del Archivo Municipal, que necesita adecuarse a la Ley General de Archivos estatal y nacional.

En cuanto al reglamento de tránsito, se busca alinearlo al nuevo reglamento estatal, revisando detalladamente las adecuaciones necesarias para evitar contradicciones normativas y trabajar de manera coordinada. Reséndez Silva recordó que la vigilancia de los libramientos corresponde a tránsito estatal, mientras que tránsito municipal regula desde los libramientos hacia el interior de la ciudad, por lo que la armonización normativa es clave para controlar el flujo vehicular y prevenir accidentes.

Sobre las multas y sanciones, indicó que, aunque se vinculan a la Ley de Ingresos, es necesario analizar el contexto: las sanciones por alcohol han disminuido, mientras que los accidentes por uso de celular al conducir han aumentado. Bajo este esquema, se evaluará el tipo de multa y las estrategias de sensibilización, incluyendo apercibimientos previos a la sanción.

Finalmente, aclaró que, si los estudios lo justifican, podría considerarse un aumento en las multas por falta de precaución al conducir, aunque el objetivo del gobierno no es recaudatorio, sino fomentar la conciencia y el cumplimiento del reglamento municipal.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO LA RAZÓN