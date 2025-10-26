VIDEO: Autobús de dos pisos se va al vacío desde puente en Argentina, hay varios muertos

De acuerdo con las autoridades locales, hasta la tarde de este domingo 26 de octubre, al menos se contabilizan a 29 pasajeros que resultaron heridos, mientras que medios locales indicaron que hay varias personas fallecidas tras el accidente que habría sido ocasionado por un automóvil particular.

El accidente se registró en la madrugada de este domingo cerca de la ciudad de Oberá en la provincia argentina de Misiones, fronteriza con Brasil y Paraguay. La caída al vacío del autobús quedó documentado en videos que fueron compartidos en redes sociales.

¿Cuántas personas murieron en el autobús que cayó de un puente?

El autobús de pasajeros tuvo un percance con un automóvil particular que al chocar hizo que el camión cayera hacia un arroyo desde el puente vehicular. Luego del fuerte choque, las autoridades realizaron las labores de rescate donde indicaron cuántas personas perdieron la vida.

«Hay nueve fallecidos», precisó el ministro de gobierno de Misiones, Marcelo Pérez. De lado el ministro de Salud de la provincia, Héctor González, confirmó «29 heridos«.

Fuentes policiales indicaron a AFP que dos de los heridos debieron ser derivados a hospitales de mayor complejidad en Posadas, la capital provincial.

El autobús, de dos pisos, perdió el control a raíz del impacto frontal con el automóvil, rompió las defensas metálicas del puente y cayó varios metros al lecho de un arroyo, señalaron. El accidente se produjo en un día de elecciones legislativas nacionales en Argentina.

La labores de rescate ayudaron a pasajeros atrapados en Argentina. Foto: X @asenjo88

Una mujer fue hallada muerta, indagan si era parte de los pasajeros

Rescatistas trabajaron varias horas para liberar a las personas que habían quedado atrapadas en el vehículo. El conductor del automóvil es una de las víctimas fallecidas.

Una mujer fue hallada muerta sobre la ruta y aún no se pudo establecer si viajaba en uno de los vehículos y resultó despedida por el impacto.

La zona de la ruta 14 donde tuvo lugar la tragedia se restringió para facilitar las tareas de rescate. Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas ya que la empresa transportista no posee la nómina de pasajeros.

El autobús cumplía un servicio interprovincial, que permite el ascenso y descenso de viajeros a lo largo del recorrido, por lo que se desconoce la cantidad exacta de personas que transportaba.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO