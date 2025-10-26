VIDEO: Cazzu advierte que no dudará en usar sus «verdades» para defenderse de Nodal

La Jefa aseguró que han ocurrido diversas injusticias y aunque ha tratado de conciliar no lo ha logrado, por lo que tendrá que usar otro recurso

MÉXICO.- Después de una exitosa gira de conciertos, Cazzu se va de México, no sin antes lanzar un advertencia a Christian Nodal, padre de su hija. La intérprete aseguró que ha tratado todas las maneras posibles de que su situación sea justa, sin embargo, fue contundente al señalar que no dudará en exponer sus verdades para defenderse de las injusticias.

En un encuentro con reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, Cazzu se acercó para charlar y agradecer a su público por todo el cariño que le dieron en los cinco conciertos que brindó en nuestro país. La cantante argentina se sintió emocionada y conmovida de haber logrado ‘sold out’ en todos sus shows además de haber sido recibida con tanto cariño.

Sin embargo, no faltaron las preguntas a cerca de su polémica relación con Christian Nodal, así como de su opinión ante el comunicado que emitió el padre de su hija asegurando que daba «millones» de pesos para la crianza de su hija Inti, algo que La Jefa volvió a desmentir.

Cazzu se despidió de México sin guardase nada sobre su situación con Nodal. | Foto: Instagram @cazzu

¿Cuál fue la advertencia de Cazzu a Christian Nodal?

Al ser cuestionada sobre el comunicado que emitió el equipo legal de Christian Nodal en el que aseguraban que sí había responsabilidad económica por parte del cante, Cazzu señaló que aunque ha puesto todo de su parte para que logren conciliar, no lo han logrado y aunque aclaró que no le gustaría usar su historia para defenderse tendría que usar sus verdades.

«Dios sabe y he tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible y no me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo», expuso ante medios de comunicación.

La intérprete ha tratado de mantener la calma y señaló que no es justo tener que estarse defendiendo de tantos ataques. A su vez, reiteró que su hija no tiene un permiso legal para sacarla del país, mismo que el padre no ha querido proporcionar. Indicó que es muy fácil de desmentir sus declaraciones con información que tiene y es fácil de proporcionar.

Cazzu teme que Nodal siga la guerra legal

La compositora confesó que se siente angustiada de que Christian Nodal continúe con la batalla legal entre ellos. Lamentó que ella pensara que no iba a haber enfrentamientos entre ellos después de su separación, actitud que calificó como inocente»

«Me angustia porque siento que es algo que inocentemente pensé que no iba a suceder, que no lo necesitábamos porque yo me predispuse de todas las formas posibles», declaró

En cuanto a la historia de amor entre Nodal y Ángela Aguilar que inició poco después de su separación, reveló que ella nunca estuvo enterada de eso, sin embargo, se siente bien con la situación y lo único que busca es resolver sus diferencias.

«Yo no tengo en la historia que él se haya enamorado de alguien más, yo estoy bien con eso. Solo hay una cosa que resolver y es que los dos estemos de acuerdo ¿no?», mencionó con pesar.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.