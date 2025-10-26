VIDEO: Lawson casi atropella a oficiales en el Gran Premio de México

Lawson se encontró con dos oficiales de pista mientras recorría el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez a alta velocidad. La escena, captada por la cámara a bordo de su monoplaza, generó preocupación inmediata entre equipos y aficionados, pues ocurrió en una zona que debía estar completamente despejada tras el inicio caótico de la carrera en donde se dio una lucha por el liderato.

“No entiendo cómo pueden dejar que los comisarios crucen una pista que sigue activa”, dijo Lawson ante los medios de comunicación después de la carrera que ganó Lando Norris con comodidad, una suerte distanta a la del neozelandés quien tuvo que ver la competencia desde los pits.

Lawson señaló que seguramente el equipo exigirá explicaciones porque una situación similar no puede volver a repetirse por temas de seguridad.

“Es algo que no debería pasar en ningún circuito”, declaró un visiblemente molesto Lawson al finalizar la jornada. “Imagino que recibiremos alguna explicación, pero lo importante es que esto no vuelva a suceder. Es una cuestión de seguridad tanto para ellos como para nosotros”.

El accidente de Lawson y Carlos Sainz en México

Lawson no ha tenido suerte en México en sus dos participaciones. En la edición 2024 tuvo una serie de contactos con Sergio Pérez, eso mientras buscaba impresionar a Christian Horner para tomar el asiento de Red Bull en el 2025. Ahora, tuvo un duelo con Sainz que terminó con daños en el Racing Bulls del neozelandés y trajo sanciones para el español de Williams.

“No creo que Carlos lo haya hecho con mala intención, simplemente fue un incidente típico de la primera curva, donde todos intentamos ganar posiciones”, explicó Lawson. “Pero no puedes cortar la chicana sin mirar; me golpeó con tal fuerza que destrozó todo el costado del coche. Fue frustrante porque teníamos un buen ritmo y la carrera terminó antes de empezar.”

Purer Wahnsinn! 😱 Personen sind zu Beginn des Rennens über die Strecke gelaufen. Aus der Cockpit-Sicht von Lawson, der sein Auto bereits früh abstellen musste, sieht man, wie eng das war. 🚨 #SkyF1 #F1 #Formel1 #MexicoGP pic.twitter.com/lT2Q4iqTQ0 — Sky Sport Formel 1 (@skysportformel1) October 26, 2025

