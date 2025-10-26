VIDEO: Paul Stanley cae durante concierto de Jorge Medina y Josi Cuen

Paul Stanley protagonizó un momento viral tras caer en el escenario durante un concierto de Josi Cuen y Jorge Medina.

MÉXICO.- Paul Stanley se volvió tendencia en redes sociales luego de protagonizar un momento inesperado durante un concierto. El conductor del programa ‘Hoy’ asistió como invitado especial al show encabezado por los cantantes Josi Cuen y Jorge Medina, exmiembros de La Arrolladora Banda El Limón.

El evento reunió a diversas figuras del espectáculo en una noche llena de música regional, entre ellas Cynthia y Belinda Urías, así como la esposa de Stanley, Joely Bernat.

Lo que comenzó como una noche tranquila terminó por convertirse en uno de los momentos más virales del fin de semana.

La caída de Paul Stanley en concierto de Jorge Medina y Josi Cuen

Mientras disfrutaba del espectáculo, Paul Stanley fue invitado a subir al escenario por los propios cantantes.

En un intento por hacerlo parte del show, Josi Cuen intentó cargar a Paul Stanley y darle unas vueltas, pero el movimiento no salió como lo planeaban.

Ambos terminaron cayendo sobre el escenario frente a todos los asistentes. La escena sorprendió a los presentes, quienes no esperaban un giro tan abrupto en medio del espectáculo.

Afortunadamente, el golpe no pasó a mayores y la reacción del público fue inmediata: muchos se acercaron para ayudar, incluyendo Jorge Medina y las hermanas Urías, quienes se mostraron preocupadas por el incidente.

El momento fue grabado por varios asistentes y no tardó en viralizarse en redes sociales, convirtiéndose en un tema de conversación entre los usuarios.

Entre las personas que compartieron el video se encuentra el comunicador Mariano Osorio, quien describió la escena con humor.

“¡Trágame tierra! Josi Cuen cargó a Paul Stanley, lo giró y giró, y ambos terminaron en el piso.”

Pese al accidente, Paul Stanley se mostró de buen ánimo. Se levantó casi de inmediato y con una sonrisa tomó el micrófono para continuar con la fiesta.

Incluso se animó a cantar el tema «Siempre estás tú», lo que hizo que el público celebrara que no le había pasado nada grave tras la caída.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.