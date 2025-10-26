Vinculan a proceso a ‘El Niño Sicario’ en Tabasco

‘El Niño Sicario’ fue detenido el pasado 12 de octubre en una ranchería

TABASCO.- La Fiscalía de Tabasco obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente conocido como ‘El Niño Sicario’ o ‘El Niño Piedra’, relacionado con delitos de alto impacto.

Un juez determinó que había suficientes elementos para imputarle al menor delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico en grado de suministro.

Al menor se le impuso como medida cautelar que permanezca en el tutelar para menores. Será juzgado como menor de edad.

‘El Niño Sicario’ fue detenido el pasado 12 de octubre en ranchería Corregidora Ortiz 5ta. sección de Centro. Se le aseguró una mochila con dosis de mariguana, metanfetamina en cristal, una subametralladora tipo UZI, así como cartulinas con mensajes de amenazas.

Además, se le aseguró un celular en el que se le encontraron videos de una mujer secuestrada.

Al menor se le podrían imputar más cargos debido a que las autoridades mantienen otras líneas de investigación en su contra.

Con información de López-Dóriga Digital