Vinculan a proceso a ex jugador de Chivas por abuso

MÉXICO.- El futbolista mexicano Dieter Daniel “N”, conocido por su paso en las Chivas de Guadalajara y actual mediocampista de FC Juárez, volvió al centro de la polémica luego de que un tribunal de Jalisco lo vinculara a proceso penal por el delito de violación agravada, tras una denuncia presentada en octubre de 2020.

A pesar de la gravedad del señalamiento, Dieter Daniel “N” no será detenido, ya que un amparo federal le permite enfrentar el proceso en libertad, aunque con restricciones judiciales que le impiden abandonar el país y le obligan a presentarse periódicamente ante las autoridades.

El caso que reabrió la Fiscalía de Jalisco

De acuerdo con fuentes judiciales, el caso había sido archivado temporalmente, pero fue reabierto tras una serie de apelaciones presentadas por la víctima. Los magistrados del estado de Jalisco determinaron que existían elementos suficientes para retomar la investigación, vinculando nuevamente a Dieter Daniel “N” al proceso por violación agravada.

La decisión provocó reacciones de indignación en redes sociales y entre aficionados de la Liga MX, quienes cuestionan la protección legal que mantiene en libertad al futbolista mientras enfrenta la justicia.

El caso recuerda al de Omar “N”, también exjugador de Chivas, quien en su momento fue señalado en un proceso legal que generó amplia cobertura mediática.

¿De qué se le acusa a Dieter Daniel “N”?

Según la denuncia presentada el 24 de octubre de 2020, una joven de 21 años acusó al mediocampista de haberla violado tras una fiesta en Zapopan, cuando el futbolista aún formaba parte del Club Deportivo Guadalajara.

La denunciante relató que trabajaba en un restaurante dentro del centro comercial Andares, donde coincidió con el jugador y otros conocidos. Después de consumir bebidas, la joven aseguró que perdió el conocimiento y despertó en un departamento mientras Dieter Daniel “N” la vestía, sin recordar lo ocurrido.

Posteriormente, el futbolista la llevó a una farmacia, donde compró una pastilla del día siguiente y se la entregó, presuntamente para evitar un embarazo.

A raíz de la denuncia, Chivas separó temporalmente a varios jugadores involucrados en la investigación, entre ellos José Juan “Gallito” Vázquez, Javier Eduardo “La Chofis” López, Alexis Peña y el propio Dieter Villalpando.

La trayectoria del jugador y su situación actual

Dieter Daniel “N”, de 33 años, ha militado en diversos clubes de la Liga MX, como Pachuca, Tigres, Morelia, Atlas, Necaxa, Chivas y actualmente FC Juárez. Pese a los señalamientos legales en su contra, el futbolista no ha sido suspendido de manera definitiva y continúa vinculado profesionalmente al equipo fronterizo.

El caso ha cobrado relevancia no solo en Jalisco —donde ocurrió la presunta agresión—, sino también en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el jugador reside actualmente por motivos profesionales.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.