Solicita Chucho Nader a CFE alternativas de apoyo para reducir tarifas eléctricas en Tampico

Cuestionó además los constantes apagones que se padecen en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz

TAMPICO, TAM.- Chucho Nader solicitó a la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Maestra Emilia Esther Calleja Alor, la aplicación de programas y subsidios de apoyo a la población de Tampico y la zona conurbada, debido a los altos costos que por concepto del consumo de energía eléctrica, erogan cada bimestre.

Lo anterior, durante la comparecencia de la Directora General de la paraestatal ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, efectuada este lunes, en el recinto legislativo de San Lázaro.

Ahí, Chucho Nader expresó que de acuerdo al reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI- Tampico y la zona conurbada, se ubican entre las diez regiones más caras del país, por lo que al no existir el subsidio para el consumo eléctrico, las familias y el comercio recienten el excesivo cobro de este servicio.

“De acuerdo a lo publicado el pasado 23 de octubre por el INEGI, se menciona que Tampico y Ciudad Madero se han colocado en la primera quincena de octubre, dentro de las diez ciudades más caras del país; es decir, la inflación se elevó en este periodo al encarecerse los precios de los servicios; y principalmente el de energía eléctrica, derivado del retiro del subsidio que anteriormente aplicaba la CFE, durante la temporada de calor”.

El diputado federal del PAN, exhortó a la funcionaria federal, a reconsiderar la reinstalación de este subsidio; o bien, aplicar programas de apoyo a la población del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, que “además de padecer el incremento inflacionario, tienen que pagar exorbitantes costos en su factura eléctrica”.

Chucho Nader añadió que además del sur de Tamaulipas, comunidades norveracruzanas como El Moralillo, comparten esta problemática, por lo que urgió al gobierno federal poner en práctica mecanismos de apoyo a las usuarios del servicio.

Subrayó que otro de los fenómenos que padece la población sur tamaulipeca, tiene que ver con la deficiente capacidad de la parestatal, para atender la creciente demanda de energía eléctrica; y los constantes apagones que afectan a miles de hogares, comercios y a la industria instalada en la región.

“Además de los constantes y continuos apagones; qué medidas se tomarán para subsanar esta problemática y brindarle certidumbre a la población de la zona conurbada?, inquirió, por último, el legislador.

