Actor de «El Príncipe del Rap» fallece a los 42 años víctima de un infarto

Al actor le sobreviven cuatro hijos.

CIUDAD DE MÉXICO.-Fue en la década de los 90’s cuando llegó a la televisión una de las series que se convirtió en la favorita de las familias de todo el mundo, se trata de “El príncipe del Rap”, protagonizada por el actor Will Smith, durante seis años, la serie se mantuvo en el gusto del público.

Hoy, a casi 30 años de haber salido del aire, una triste noticia embarga al elenco y a los seguidores de “El príncipe del Rap”, pues se confirmó la muerte de uno de los actores que fue parte de este exitoso programa de los años 90’s.

¿Quién fue el actor de “El príncipe del Rap” que murió este día?

Se trata de Floyd Roger Myers Jr., quien en los noventa dio vida a una versión joven del personaje interpretado por Will Smith. En el momento de su muerte el actor tenía 42 años y, de acuerdo con su madre, Renee Trice, falleció a causa de un infarto fulminante.

Como lo mencionamos anteriormente, fue la madre del actor quien confirmó al medio TMZ que su hijo murió la madrugada del pasado 29 de octubre en su casa en Maryland. De acuerdo con su testimonio, Floyd había sufrido tres infartos en los últimos tres años, un historial médico que había deteriorado su salud de forma considerable. Aun así, la mujer relató que habló con él horas antes del deceso y que se encontraba tranquilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Floyd Myers Jr (@rocwonder)

Hasta el momento, ningún integrante del elenco original de El Príncipe del Rap ha expresado públicamente su sentir sobre la pérdida, aunque en redes sociales las muestras de cariño no han cesado. Fanáticos de diferentes países se han mostrado impactados por la noticia por lo que a través de redes sociales lamentan la muerte de Floyd Roger Myers Jr.

His mom, Renee Trice, tells TMZ … Myers passed away in the early hours of Wednesday morning from a heart attack at his home in Maryland. She tells us he suffered 3 prior heart attacks over the course of the last three years. She says she just spoke to her son Tuesday night. pic.twitter.com/340CwauAuJ — TMZ (@TMZ) October 30, 2025

¿En qué capítulo de “El Príncipe del rap” sale Floyd Roger Myers Jr.?

Como lo mencionamos anteriormente Floyd Roger Myers Jr. dio vida a “Will Smith” pero en su versión de cuando era niño y aunque solo participó en un capítulo de la exitosa serie, es muy recordado entre los seguidores de “El príncipe del rap”.

Debido a lo anterior es que para todos aquellos que deseen recordar la actuación de Floyd Roger Myers Jr. en dicha serie de la década de los 90’s, pueden ver su participación en el segundo episodio de la tercera temporada de “El Príncipe del Rap”, misma serie que está disponible para todos los usuarios de la plataforma Max.

¿Quién fue Floyd Roger Myers Jr.?

Pocos sabían que Floyd Roger Myers Jr., nacido en 1983 en Estados Unidos, siendo muy joven dejó a un lado la actuación. Cabe recordar que en 1992 apareció en dos producciones importantes: la recordada comedia El Príncipe del Rap en Bel-Air y la miniserie The Jacksons: An American Dream. Su última aparición en televisión fue en el año 2000, cuando participó en Young Americans.

Luego de retirarse del medio, se enfocó en su vida personal y en proyectos muy distintos. Fundó una empresa de limpieza de ductos de aire y ventilación llamada Dr Duct, y además creó una organización sin fines de lucro dedicada a promover la salud mental entre los hombres, una causa que, según sus allegados, le apasionaba profundamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Floyd Myers Jr (@rocwonder)

Con información de HERALDO DE MÉXICO