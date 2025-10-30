Aseguran armamento y detienen a 15 en Abasolo, Tamaulipas

Durante un patrullaje de vigilancia y reconocimiento terrestre, las autoridades detectaron a los ahora detenidos

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Estatal realizaron un operativo en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, donde detuvieron a 15 personas y aseguraron armamento y equipo de comunicación.

Durante un patrullaje de vigilancia y reconocimiento terrestre, las autoridades detectaron a los ahora detenidos, quienes portaban 4 armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos, 100 dosis de posible mariguana y 4 vehículos.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.