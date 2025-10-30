Blue Demon Jr., se encuentra en terapia intensiva, su hijo comparte el estado de salud del luchador

El enmascarada está hospitalizado en el área de cuidados intensivos, informaron por medio de un comunicado

A inicios de esta semana te informamos que el luchador profesional, Blue Demon Jr., fue hospitalizado de emergencia después de sufrir un accidente automovilístico. La noticia fue confirmada en el perfil en Instagram del famoso enmascarado.

Ante sus seguidores en esa red social, los familiares y el equipo de trabajo de Blue Demon Jr. explicaron que el luchador sufrió un accidente durante la madrugada del lunes 27 de octubre. Un día después detallaron que el luchador se encuentra «estable y fuera de peligro».

En el mismo comunicado se informó que Blue Demon Jr. continuará en el área de cuidados intensivos para recibir la atención médica y el seguimiento necesario para su recuperación. Finalmente agradecieron el apoyo que les han brindando durante este proceso.

El hijo de Blue Demon Jr. reaparece y habla de la salud de su papá

Después de que se confirmara la hospitalización del luchador Blue Demon Jr., el programa de espectáculos «De Primera Mano» retomó la información y el periodista, Gustavo Adolfo Infante, contó que tuvo la oportunidad de compartir mensajes con el hijo del enmascarado.

En plena transmisión en vivo, Gustavo Adolfo Infante reveló que le mandó un mensaje al hijo de Blue Demon Jr., quien le confirmó que el luchador sigue en cuidados intensivos tras el accidente que sufrió. El conductor conocido como «El Periodista de las Exclusivas» detalló que actualmente el luchador no tiene su celular pues está en manos de su hijo.

He estado en contacto con el hijo de Blue Demon Jr., me dice »yo traigo el celular de mi papá, está en terapia intensiva, no puede tomar la llamada», le pregunté qué le había pasado, pero no me ha contestado», contó Gustavo Adolfo Infante.

Finalmente, el titular de «Sale El Sol» y «De Primera Mano» detalló que el accidente de Blue Demon Jr. que lo llevó al hospital ocurrió en la Ciudad de México, pero su hijo no le dio más información.

¡#BlueDemon Jr. en TERAPIA INTENSIVA tras accidente automovilístico! Esto es lo que su familia comunicó a través de sus redes sociales #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/REyhZon4Tm — De Primera Mano (@deprimeramano) October 30, 2025

¿Cuál es la salud de Blue Demon Jr?

Por medio de un comunicado se detalló que Blue Demon Jr. fue hospitalizado después de sufrir un accidente automovilístico. En el escrito se detalló que se encuentra «estable» y «fuera de peligro», pero continuará en observación en cuidados intensivos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO