Bomberos atendieron más de 20 reportes tras ingreso del Frente Frío #11

Fueron cerca de 10 elementos de bomberos que acudieron a los llamados de auxilio que recibieron apoyo de personal de servicios públicos para retirar los árboles caídos

TAMPICO, TAM.- Más de 20 reportes, en su mayoría de árboles y cables caídos de CFE atendieron bomberos de Tampico al ingresar el Frente Frío #11

Una intensa labor tuvieron hasta entrada la noche de ayer miércoles 29 octubre elementos del departamento de bomberos Tampico quienes atendieron un total de 23 reportes de la ciudadanía siendo 14 por árboles caídos el más grande en la colonia México que tumbó postes derribado y ese sector sin energía eléctrica, cables de energía de Comisión Federal de Electricidad caídos; informó Francisco Chavero Camacho, encargado de guardia de la corporación de seguridad y auxilio.

«Recibimos diferentes tipos de reportes por ejemplo cables de CFE tirados, esto fue en la calle Félix de Jesús entre Loma del Castillo y Faja de Oro colonia Lomas de Rosales»

Para el retiro de los cables caídos se solicita el apoyo del personal de la CFE además de acordonarse el área. También dijo que en Francisco I. Madero y Fray Andrés de Olmos se atendió el llamado por la caída de anuncios del negocio, sitio que fue acordonado.

Indicó que además una lámina salió volando para quedar sobre la techumbre de la escuela «Escudo Nacional» en la zona centro.

«Volaron láminas, esto fue en la zona centro ahí en la escuela «Escudo Nacional» por la calle Nacozari y Aquiles Serdán. Una lámina que cayó de otro domicilio en la techumbre de la escuela»

Los elementos de bomberos además recibieron el reporte de corto circuito sin que por fortuna se reportaran incendios.

Indicó que a las 9 de la noche de ayer se recibió una llamada ciudadana de un cable de energía eléctrica tirado CFE en la colonia Pescadores.

Chavero Camacho expresó que fueron cerca de 10 elementos de bomberos que acudieron a los llamados de auxilio que recibieron apoyo de personal de servicios públicos para retirar los árboles caídos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón