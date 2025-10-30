Buscan en el estado a ciudadano de Vietnam

Autoridades de Nuevo León y Tamaulipas coordinan la búsqueda de un ciudadano vietnamita desaparecido desde el 24 de octubre

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Fiscalía de Justicia de Nuevo León, señaló que un ciudadano de Vietnam reportado desde el pasado 24 de octubre como desaparecido en esa entidad, se encontraba en el municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.

El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que las investigaciones que se iniciaron del caso, apuntan a que Tran Van Do, desapareció en Miguel Alemán, al dirigirse a Estados Unidos, por lo que se pidió el apoyo de las autoridades Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades en la materia en Tamaulipas, tras recibirse al solicitud de colaboración de Nuevo León, se implementó un operativo de búsqueda del hombre, para dar con su paradero, en caso de que se encuentre en la entidad.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Nuevo León, el ciudadano vietnamita fue visto por última vez el 24 de octubre en el hotel Windham Garden Universidad, ubicado en la colonia El Roble en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El hombre de 40 años, mide 1.70 de estatura, es de tez blanca, ojos negros rasgados, pelo negro, de complexión delgada, vestía playera color gris azulado y pantalón casual gris mochila rojo con negro.

Aunque el viernes 24 fue la última vez en que se vio al ciudadano Tran Van Do, fue hasta el lunes 27 cuando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda.

Las indagatorias de la Fiscalía de la entidad neolonesa, apuntan a que Tran Van Do habría tomado un taxi por aplicación para dirigirse a la frontera con Estados Unidos desde Tamaulipas.

“La telefonía nos señala como punto Miguel Alemán y se tiene la teoría de que al parecer era la idea de cruzar a Estados Unidos”, señaló el Fiscal, agregando que ya se busca al chofer que lo habría trasladado.

“Se está buscando al taxista para que establezca a dónde lo llevó; al parecer lo trasladó hacia la frontera y por eso se le está citando”, señaló Flores Saldívar, quien aseguró que mantienen comunicación con el consulado de Vietnam y las autoridades de Tamaulipas.

Perla Reséndez

Expreso-La Razón