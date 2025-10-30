Cirujano fingió su muerte tras ser denunciado por violar a una paciente en CDMX

Como parte de la denuncia, la víctima relató que fue forzada a mantener realciones sexuales el 4 de marzo de 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a un médico cirujano que fingió su muerte para evadir a la autoridad, luego de haber violado sexualmente a una de sus pacientes, quien lo denunció ante las instancias judiciales correspondientes.

La mujer acudía a consultas a una clínica ubicada en al alcaldía Coyoacán, en donde Arturo trabajaba. Como parte de la denuncia, la víctima relató que fue forzada a mantener realciones sexuales el 4 de marzo de 2024, tras lo cual la persona agredida acudió a las autoridades.

Personal ministerial de la FGJCDMX solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra Arturo “N”, luego de que no se presentara a la audiencia inicial e intentara evadir la justicia mediante la presentación de un acta de defunción falsa a través de un familiar, con el fin de simular su muerte.

Luego de que fue denunciado por violación sexual equiparada, Arturo N. huyó a Tolcayuca, Hidalgo, pero agentes de la Fiscalía capitalino lo localizaron y aprehendieron en Tolcayuca, Hidalgo, tras intentar evadir la justicia con un acta de defunción falsa, en la que incluso se decía que había sido cremado.

Arturo N logró dar de baja su Clave Única de Registro de Población (CURP), como parte de su estrategia para no ser aprehendido. El sujeto permanecerá en prisión preventiva, pues las autoridades lograron la vinculación a proceso de un hombre por su probable participación en el delito de violación equiparada agravada.

El médico imputado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. «La Fiscalía CDMX reitera su compromiso de investigar, perseguir y llevar ante los tribunales a quienes atenten contra la integridad y dignidad de las mujeres, con el propósito de garantizar su pleno acceso a la justicia», señaló la autoridad.

Con información de HERALDO DE MÉXICO