¿Cómo cambiar de Afore? Beneficios y aspectos a considerar antes de hacerlo

Al igual que muchos otros trámites, conocer acerca del Afore puede parecer abrumador para quienes no están familiarizados con su funcionamiento. Si ese es tu caso, lo primero que debes saber es que cada vez es más sencillo aprender del tema e incluso tomar la decisión de traspasarlo, hoy nos adentramos al proceso de cómo cambiar de Afore, los requisitos y hasta los beneficios que podría representar este ajuste.

Lo primero y más importante es saber qué es el Afore, sus siglas se refieren a una Administradora de Fondos para el Retiro, dicho de otra forma, es una institución financiera cuya labor consiste en administrar tus recursos y ahorros para el retiro. Ese dinero proviene de aportaciones obligatorias que se acumulan a lo largo de tu vida como trabajador, no solo es dinero que tú aportas, sino también tu empleador e incluso el gobierno.

Cuando inicias en tu primer empleo, tu patrón tiene la responsabilidad de darte de alta en el IMSS o el ISSSTE y en ese momento, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) te asigna un Afore. Dependiendo de la administradora con la que esté tu fondo para el retiro, serán los beneficios y comisiones, por eso es muy importante que te tomes el tiempo de saber en dónde están tus ahorros para el retiro.

Entonces, si todo trabajador tiene este fondo de ahorro, ¿vale la pena cambiar de Afore? Antes de tomar esa decisión debes saber cómo se están administrando tus recursos y determinar si ese funcionamiento es conveniente para ti o no. Para esto es importante tener en cuenta aspectos como el rendimiento que te ofrece para hacer crecer tu dinero con el tiempo, así como las comisiones que te cobran por administrar tus ahorros, si no estás convencido, entonces vale la pena evaluar dónde tendrás mejores beneficios.

Realizar el cambio de Afore ya no es tan complicado como antes y ahora incluso puedes hacerlo desde tu teléfono celular, sin acudir a sucursales, evitando el papeleo o todo lo estresante de los trámites. Los requisitos para hacer este cambio son solo dos, no haber cambiado de Afore en el último año y además contar con el Expediente de Identificación completo y actualizado.

Sin embargo, los trámites y procesos para el traspaso dependerán en gran medida de a qué institución financiera quieres llevar tu Ahorro Voluntario para el retiro. InverCap es considerada una de las mejores Afore de acuerdo al +MÁS AFORE 2021 de la CONSAR, no solo por el rendimiento que ofrece sino también por la facilidad con la que puedes realizar trámites, así como el apoyo de asesoría digitalizada.

Durante el cambio de Afore, InverCap te permite hacer el traspaso en línea utilizando su App InverCap Afore Móvil. Su servicio de asesoría y atención son una de sus mayores cualidades, pues además te brinda la posibilidad de hacerlo desde la comodidad de tu hogar, aunque si lo deseas también puedes acudir a una sucursal para tener una orientación frente a frente.

El proceso es sencillo, una vez que descargas la App InverCap Afore Móvil debes ingresar tus datos y validar tu información. Tómate el tiempo de leer el aviso de privacidad y de explorar tu cuenta dentro de la aplicación para que revises todos los conceptos que se incluyen, una vez que realices la validación facial, solo tendrás que aceptar la carta de derechos y el contrato de servicios.

Hacer el cambio de Afore es una decisión que los trabajadores realizan pensando en su futuro, en los beneficios a nivel económico pero sin perder de vista el servicio que se te ofrece mientras realizas tu Ahorro Voluntario.

Recuerda que el trámite es un servicio gratuito y si no estás seguro de cómo cambiar de Afore, puedes recibir asesoría sin costo para que el proceso sea mucho más rápido y sencillo.