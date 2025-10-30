¿Cómo para qué demonios sirven?…

VIDA DIARIA/ROSA ELENA GONZÁLEZ

Cierto es que en cada elección la reducción a las tarifas eléctricas para nuestra entidad fue bandera política de muchos encampañados de todos los colores y de todos los sabores, igual fue petición de legisladores federales que pedían a la CFE reclasificación en el costo de la energía eléctrica para Tamaulipas.

Diputados y Senadores, claro, de tiempos pasados, a pesar de pertenecer al partido en el poder, pedían a la federación analizará la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad reconsiderará la petición de la reclasificación de las tarifas, incluso, en municipios como Ciudad Victoria se instalaron termómetros en diferentes sectores supervisados por la CNA para tener evidencia de las altas temperaturas que se registraban y se viera la urgencia de una reclasificación a las tarifas de energía eléctrica.

La intención de los legisladores era el apoyar a los más necesitados, ahí si aplicaba eso de PRIMERO LOS POBRES, claro, el beneficio seria para toda la ciudadanía, pero la CFE no cumplió y las tarifas en su momento no reclasificó, pero tampoco quitó el subsidio que nunca ha sido suficiente para esta región, pero igual se tenía.

Recordemos que en ese entonces EUGENIO HERNANDEZ FLORES realizaba cabalgatas que llegaban hasta la Comisión Federal de Electricidad donde se entregaban documentos de solicitud de reclasificación de tarifas, eso en lo local, igual en el Congreso del Estado ENRIQUE BLAKMORE SMER hizo una propuesta para la reducción del costo de energía eléctrica en tierras cuerudas, los diputados federales aparte de subir el tema a tribuna, tocaban puertas tratando de que los tamaulipecos tuvieran pagos de recibos de luz más baratos. Ese era interés de que sucedieran cosas para bien de la gente, desquitar el sueldo, ver por sus representados y si bien no se logró la reducción de las tarifas eléctricas, los representantes populares hacían su chamba, legislaban, gestionaban y buscan alternativas para que la ciudadanía tuviera mas beneficios.

Lo anterior viene a colación porque, tristemente para los tamaulipecos, el gobierno federal anunció que se acabó el subsidio en energía eléctrica para varios estados de la república, entre ellos Tamaulipas, que la tarifa de verano feneció y eso impactará directamente en el desgastado bolsillo de los tamaulipecos, sobre todo de los que menos tienen.

¿Y los diputados y senadores tamaulipecos?, bien gracias, andan más entretenidos en promocionarse para su siguiente aventura electoral que preocupados por hacer su chamba, ni siquiera se acuerdan de desquitar el sueldo y legislar o gestionar de verdad por los intereses de sus representados, entonces, ¿Cómo parta que demonios sirven?, cierto, para dar vergüenza.

No se dan cuenta los Senadores y Diputados federales que levantar la voz para defender los intereses de la ciudadanía es también para su beneficio, pues el pueblo vería valentía y les apoyaría en el terreno que se necesite, pero no, parece no se enteran de los golpes que asesta el gobierno federal a la economía de los tamaulipecos.

No hay la menor duda que los diputados y senadores federales, sobre todo los que pertenecen al partido oficial y tienen la oportunidad de platicar con las altas luminarias del poder, están de ornato, hablan y se pavonean mucho pero no sirven para un demonio, son cobardes.

El pueblo se duele de todos los males, los agricultores se manifiestan porque el campo muere sin apoyo y les regatean el precio de las cosechas, se recortan presupuestos para rubros importantes que impactan en el bienestar de los ciudadanos, la violencia esta imparable, el número de personas desaparecidas aumenta en todo el país, y, por si fuera poco, ya se dio a conocer que se cancela el subsidio para varios estados de la república mexicana, entre ellos, Tamaulipas. Pero los legisladores ni ven ni escuchan, solo cobran y disfrutan del poder.

En el caso de los legisladores federales tamaulipecos, sobre todo los de Morena que están relacionados con los hombres y mujeres del poder y pueden gestionar beneficios para la entidad y su gente, solo aparecen para ser voceros de la federación a falta de acciones, gestiones o iniciativas propias que sirvan para beneficio colectivo, ellos aprovechan lo que diga la mandataria nacional para salir a los reflectores y listo.

Si los Senadores y diputados federales no son capaces de legislar y gestionar beneficios para los tamaulipecos o ya de perdido que no sea más golpeada la economía de los que menos tienen, entonces, ¿Cómo para qué demonios sirven?