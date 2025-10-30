Congreso itinerante de Tamaulipas sesionó en Tampico

Durante casi cuatro horas sesionó hoy el Congreso de Tamaulipas en Tampico.

En la reunión en la que legisladoras y legisladores de Tamaulipas plantearon una serie de iniciativas; a la colaboración intergubernamental, se comprometió la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya al dar la bienvenida a la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Tamaulipas que sesionó hoy en la Expo Tampico.

«Desde Tampico reiteramos nuestro compromiso con el respeto institucional, la colaboración intergubernamental y el impulso de iniciativas que fortalezcan la seguridad, el desarrollo económico, la educación y el bienestar social. Que esta jornada legislativa sea fructífera, transparente y cercana a la gente»

En tanto, Humberto Armando Prieto Herrera presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso expresó que Tampico es símbolo de la identidad tamaulipeca que se distingue por su cultura cívica. Afirmó que el Congreso legislativo sale al encuentro de la sociedad para trabajar con cercanía, pluralidad y respeto e indicó que más allá de las diferencias políticas, en el órgano legislativo prevalece la madurez política.

«Su gran disposición al diálogo hace que este tipo de iniciativas se logren y que más allá de las diferencias naturales en la vida política prevalece en esta legislatura la madurez institucional y el compromiso con el bienestar de las y los tamaulipecos»

La sesión itinerante tras la exposición de las iniciativas de las diputadas y los diputados concluyó a las 15:40 horas de este jueves con la intervención de la diputada, Silvia Isabel Chávez Garay.

A la sesión del Congreso acudieron el alcalde de Madero, Erasmo González Robledo; la Senadora, Olga Sosa; el diputado federal, Carlos Canturosas Villarreal; Walter Jiménez, secretario de energía; autoridades estatales, municipales, representantes de la sociedad civil.

Cynthia Gallardo

La Razón