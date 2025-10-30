De Tamaulipas a Tanzania

Gustavo Leal es el primer entrenador mexicano en dirigir en el futbol africano femenil

TAMPICO, TAM.- Desde las canchas de Tampico hasta los campos del continente africano, Gustavo Leal ha demostrado que el trabajo constante y la pasión por el futbol no conocen fronteras. El entrenador tamaulipeco, con amplia experiencia en el futbol femenil de México y Estados Unidos, acaba de escribir una página inédita, pues se convirtió en el primer mexicano en dirigir un equipo femenil profesional en África.

Su destino ahora está en Tanzania, con el Tausi FC, equipo recién ascendido a la Primera División. Entre nuevos idiomas, culturas y desafíos, Leal inicia una aventura que refleja el poder del futbol para conectar mundos.

Antes de cruzar el océano, Gustavo ya había dejado huella en el futbol femenil estadounidense.

“Mi último proyecto profesional fue el equipo Futbolera de Houston, TX, de la WPSL (División 2 de USA Summer League), en la cual calificamos a los regionales. Y, a la par, también era el director del programa femenil de Rayadas de Houston (Soccer Centro Academy)”, explicó en entrevista exclusiva con Oé!

Gustavo Leal fue de los primeros entrenadores profesional del futbol femenil mexicano, ya que dirigió a Rayadas de Monterrey en la primera temporada de la Liga Mx Femenil y aunque no hizo un mal trabajo, decidió emprender nuevos proyectos.

Su llegada a África no fue casualidad. Detrás hubo una cadena de contactos y una recomendación que abrió una puerta inesperada.

“Me contactaron por recomendación de una entrenadora de la Selección Nacional de México Sub-13, antes capitana de la selección por muchos años: Fátima Leyva. Después de eso, mi agente se encargó de llegar al acuerdo (Femium Sports).”

En una carrera marcada por retos, uno más aparecía en el horizonte. Sin embargo, la negociación no fue complicada, porque Gustavo sintió que era momento de cerrar un ciclo y abrir otro.

“La verdad no, pues creo que ya se había terminado un ciclo en USA, y el proyecto es muy interesante. Podré apoyar a más jugadoras a trascender y cambiar sus vidas.”

Cuando se le pregunta por qué eligió Tanzania, su respuesta refleja una mezcla entre profesionalismo y sentido humano. No solo encontró un nuevo reto, sino un nuevo hogar.

“El proyecto es interesante y ambicioso a largo plazo. Es un cambio de vida para mí; la ciudad es muy linda y moderna, la gente muy amable. El director deportivo del club se acercó después de que me recomendaron, y cree en mi trabajo”, comentó.

Adaptarse a una nueva cultura no es tarea sencilla, pero Gustavo lo ha tomado con serenidad. Reconoce que lo más complejo no ha sido el clima ni la distancia, sino el idioma.

“Tengo una buena adaptación, al ya vivir lejos de casa por años, pero lo que ha complicado es la comunicación, el lenguaje. Tengo jugadoras que no hablan inglés, solo francés y suajili (el idioma nativo de Tanzania). Pero tengo un traductor que me apoya del inglés a los dos idiomas. El lenguaje del soccer es universal”, dijo.

Recién llegado al continente africano, el técnico tamaulipeco empieza a analizar las diferencias futbolísticas respecto a México y Estados Unidos. Con una visión comparativa, comparte sus primeras impresiones.

“Pues apenas estoy conociendo. Son muy jóvenes. La primera sorpresa que me llevé fue que hay tres divisiones profesionales acá en Tanzania y en la mayoría de los países de África. El equipo Tausi FC es el que va ascendiendo de Segunda a Primera. El nivel de Estados Unidos está muy por encima de México y de África por mucho, en todos los niveles. Pero acá en África están tomando en serio el futbol femenil. Hay un proceso menos desarrollado en cultura y apoyo, pero también mucho talento, y con el tiempo van a mejorar.”

Como todo profesional que inicia un nuevo ciclo, Gustavo tiene metas claras en el corto plazo. Su contrato es el comienzo de un proyecto con visión de crecimiento, “el contrato es por una temporada con opción a renovar.”

Y sobre el objetivo deportivo, lo tiene bien definido: competir, consolidar y proyectar, “Es mantener la categoría y tratar de estar en lugares para competir en la Champions Africana, además de proyectar a jugadoras a otros países para que sigan desarrollando su futbol.”

Aunque su presente está en África, Gustavo ya mira al futuro. Su objetivo va más allá del continente: busca seguir formándose y alcanzar ligas más competitivas.

“Seguir fuera de México por un tiempo, creciendo como entrenador, relacionarme lo más posible para que el siguiente escalón sea una liga más competitiva.”

Y como todo soñador que no conoce límites, su meta final apunta al escenario más grande del futbol.

“Buscaré acreditarme y tener las licencias como entrenador en todas las confederaciones, dirigir en ellas y llegar a dirigir una Selección Nacional de algún país en el futuro.”

Hoy, desde Tanzania, Gustavo Leal demuestra que los sueños no tienen pasaporte. Su historia inspira a los entrenadores mexicanos, a todos los que alguna vez imaginaron que el futbol femenil podía ser el puente hacia una nueva vida.

Porque aunque cambien los idiomas, los países y la costumbre… el balón siempre habla el mismo idioma: el del esfuerzo, la pasión y la fe en uno mismo.

