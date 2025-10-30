Desmantelan sistemas ilegales de vigilancia

Autoridades de Tamaulipas desactivan cámaras clandestinas instaladas por grupos criminales para espiar movimientos policiacos y militares

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las autoridades de Tamaulipas han intensificado los operativos para detectar y desmantelar sistemas de videovigilancia instalados de forma clandestina en distintos municipios de la entidad, equipos que presuntamente eran utilizados por grupos criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad.

Las acciones se realizan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como parte de una estrategia de control sobre los sistemas de vigilancia no autorizados que se han detectado en zonas con alta incidencia delictiva.

En la última semana, elementos de la Guardia Estatal aseguraron varias cámaras ilegales en Reynosa, Miguel Alemán, Abasolo.

En todos los casos, los dispositivos estaban instalados en postes de alumbrado o de telefonía, camuflados en estructuras públicas y sin registro en los sistemas oficiales.

En Miguel Alemán, los agentes localizaron una cámara tipo giratoria montada en un poste de Telmex en la Colonia Educación. El equipo fue retirado tras confirmarse que no formaba parte del sistema estatal de seguridad y quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJE) para su análisis.

En Reynosa, elementos de fuerzas especiales de la Guardia Estatal detectaron otro dispositivo en la Colonia Reserva Territorial Campestre, al poniente de la ciudad. De acuerdo con reportes preliminares, el artefacto era operado por el crimen organizado para vigilar los movimientos de corporaciones policiacas y militares.

Asimismo, en el municipio de Abasolo, una cámara fue encontrada oculta dentro de una luminaria sobre la carretera estatal 38 Abasolo–Ejido Nuevo Morelos. Los agentes notaron una luz intermitente que provenía de la lámpara, dentro de la cual se halló el lente del dispositivo.

Casos similares se han registrado en Jiménez, donde en julio fueron localizadas dos cámaras instaladas sin autorización en la vía pública. Todos los equipos asegurados han sido entregados a la Fiscalía estatal para la apertura de las carpetas de investigación correspondientes, con el objetivo de determinar su origen y el uso que se les daba.

Las autoridades indicaron que estos sistemas clandestinos de videovigilancia representan una amenaza a la seguridad pública, ya que permiten a los grupos criminales obtener información estratégica sobre los movimientos y operativos de las fuerzas del orden.

Alfredo Peña

Expreso-La Razón