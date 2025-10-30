Despiden a trabajador del Estadio Azteca por publicar videos de la remodelación para la Copa del Mundo 2026

Un trabajador del Estadio Azteca denunció haber sido despedido tras compartir videos de la remodelación rumbo al Mundial 2026, pese a no haber firmado confidencialidad.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Estadio Azteca continúa con los trabajos de remodelación de cara a la Copa del Mundo 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

En redes sociales han circulado diversos videos que muestran el progreso de las obras dentro del “Coloso de Santa Úrsula”. Sin embargo, las autoridades del estadio se han mantenido herméticas y no han emitido comunicados oficiales sobre los detalles del proyecto.

Entre los usuarios que compartían contenido exclusivo de la remodelación destacaba un trabajador de la obra, quien se volvió viral al publicar imágenes del avance. No obstante, el obrero denunció recientemente haber sido despedido por difundir este material.

De acuerdo con su testimonio, difundido a través de su cuenta de TikTok @rubio_fer, personal del área de recursos humanos le pidió que dejara de subir videos debido a un supuesto acuerdo de confidencialidad.

“Dejé de subir videos porque tuve un problema. Me llamaron a recursos humanos y me dijeron que me iban a correr por andar publicando contenido, que según yo había firmado una hoja de confidencialidad, aunque nunca me la dieron. Aun así, para conservar la chamba, decidí ya no subir nada”, explicó el joven en uno de sus clips.

Tiempo después, el trabajador fue separado definitivamente del proyecto, aunque aseguró que su salida se dio en buenos términos y con el pago completo de su liquidación.

“Cuando me fui, me dijeron que ya podía subir los videos que quisiera, pero la verdad ya no grabé más. Eso sí, me liquidaron bien: me pagaron mi semana, mi finiquito, todo lo que correspondía”, añadió.

El contenido publicado por el usuario ya no se encuentra disponible en su cuenta, pero alcanzó a mostrar parte de las modificaciones estructurales que se realizan en el inmueble capitalino para recibir nuevamente una Copa del Mundo.

