Desplome de poste deja dos trabajadores lesionados en Altamira

Los empleados, que laboraban en un poste de la calle Tecolutla, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sufrieron lesiones y posibles fracturas tras el desplome de la estructura.

Un fuerte accidente en la colonia Nuevo Madero, sector Miramar de Altamira, dejó como saldo a dos trabajadores lesionados la tarde de este jueves.

Vecinos de la zona fueron testigos del incidente y solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia.

Al lugar del accidente acudieron los paramédicos de Ambulancias San Luis y rescatistas del grupo de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas AC, a cargo de Salvador Vargas, quienes se encargaron de brindar atención a los dos trabajadores, una vez estabilizados fueron trasladados a un hospital de la región.

De acuerdo con la información preliminar, los lesionados pertenecen a una empresa contratista que le trabaja a la CFE.

Trascendió que los trabajadores no contaban con el equipo de seguridad apropiado al momento del percance, sin embargo tal situación deberá ser investigada por las autoridades de protección civil municipal.

Óscar Figueroa

La Razón