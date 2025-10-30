Disminuye presencia de palizada en el río Pánuco

Arnulfo Tejeda pescador del lugar advierten que desde hace varios días que es menor la cantidad de vegetación que arrastra el afluente.

El volumen de palizada que arrastra el río Pánuco disminuyo notablemente en las últimos días.

En el caso de los pescadores que realizan actividades en el rio comparten que se ha mejorado mucho el desplazamiento con menos riesgo.

Cómo se informó oportunamente, hace unas semanas, la corriente del río transportaba una gran cantidad de ramas, troncos y restos vegetales provenientes de la cuenca alta.

Lo que complicó la navegación y afectó el tránsito de embarcaciones menores, especialmente en los cruces hacia Pueblo Viejo .

Los trabajadores del río indicaron que esta reducción coincide con la estabilización del nivel del agua y la disminución de las lluvias en la cuenca alta del rio Pánuco.

Explicaron que, aunque aún se observan algunos residuos flotando, la cantidad se ha reducido de forma considerable.

“Hace unos días no se podía navegar bien porque venía mucha palizada. Hoy ya se nota más limpio el paso, aunque todavía quedan ramas sueltas”, señaló un lanchero del cruce Tampico–Pueblo Viejo.

Los pescadores consultados mencionaron que la disminución de desechos naturales también favorece las labores de pesca, ya que facilita la colocación de redes y mejora la visibilidad en la superficie del agua. Recordaron que, durante las semanas más críticas, muchos ejemplares se desplazaron hacia zonas profundas por la falta de oxigenación.

Las autoridades portuarias y personal de Capitanía de Puerto mantienen vigilancia sobre el comportamiento del afluente, con el propósito de garantizar condiciones seguras para la navegación y prevenir que la acumulación de palizada afecte la infraestructura en los muelles y embarcaderos.

José Luis Rodríguez Castro / La Razón