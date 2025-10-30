El Congreso Itinerante en Tampico

EL RESBALÓN/MARIO PRIETO

Este miércoles llegaron prácticamente todos los diputados locales del Congreso de Tamaulipas, con todo y sus pertenencias, a la zona metropolitana, para llevar a cabo una sesión itinerante en el municipio porteño.

Fueron recibidos por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, quien los atendió prácticamente como reyes, pues los llevó a pasear en el tranvía por la ciudad.

La presidenta municipal se dio tiempo para presumirles a cada uno de los legisladores las bellezas arquitectónicas y naturales con las que cuenta esta ciudad, que, la verdad, es una de las más importantes —o tal vez la más importante— de todo Tamaulipas.

Los diputados locales fueron recibidos con los brazos abiertos en la Casona del Pueblo, ubicada en la calle Colón, en el mero centro histórico de la ciudad.

La presidenta los atendió en su oficina, y los diputados hasta se llevaron su regalito de souvenir de esta comuna porteña.

Los legisladores tamaulipecos reconocieron los avances y logros que se han tenido en los últimos meses en esta comuna, durante el gobierno de Mónica Villarreal.

Aplaudieron los avances en materia de infraestructura social, promoción turística, protección al medio ambiente y fortalecimiento económico de la región.

Los diputados locales del Congreso de Tamaulipas fueron testigos del dinamismo que actualmente tiene Tampico, con más hoteles, más hospitales que llegan a ofrecer servicios de calidad, más vialidades pavimentadas y restaurantes que se encuentran entre los mejores del estado. Además, hay inversiones privadas que contribuyen a que los tampiqueños tengan una mejor calidad de vida.

Este jueves estarán llevando a cabo su sesión itinerante en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico.

La comitiva legislativa fue encabezada por Humberto Prieto, presidente del Congreso de Tamaulipas. También asistieron Lucero Martínez, Cynthia Jaime, Úrsula Salazar, Paloma Guillén, Claudio de Leija, Adrián Cruz, entre otros diputados que representan los diferentes distritos del estado.

No acudieron Gerardo Peña, Rosario González, Pepe Schekaiban ni Ismael García Cabeza de Vaca.

ISMAEL APROVECHA PARA DARSE EL ROL

El diputado local Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de la entidad, estuvo en la zona, pero aprovechó su estancia, sus viáticos y su boleto pagado para promoverse políticamente.

Lo bueno es que no se le ocurrió darse una vuelta por el PAN de Tampico, Madero o Altamira, porque la gente no lo quiere y no desea saber nada de él ni de su hermano.

La única persona que los aprecia es la actual diputada local Charo González, pero los quiere porque les debe las últimas chambas que ha tenido como dirigente estatal y como parte del Congreso.

Ismael García ha sido uno de los diputados más ausentes de esta legislatura, y parece que sólo busca ocupar una silla, sin ninguna intención de trabajar ni de hacer algo por Tamaulipas.

Seguramente Ismael es lo suficientemente rico como para no tener necesidad de andar en esos trotes de una diputación. Debería darle la oportunidad a su suplente para que pueda desquitar el salario que le pagan los tamaulipecos.



DIPUTADO ES ACUSADO DE VIOLACIÓN

En redes sociales, una joven ha estado acusando públicamente al diputado local de Altamira, Marcelo Abundiz, de un delito muy grave.

Ayer fue entrevistado sobre este tema y Marcelo se mostró confiado de que se trata de un chisme.

Aseguró que, hasta el momento, no existe ninguna denuncia en su contra ante la Fiscalía de Tamaulipas. Sin embargo, lo cierto es que tendrá que solucionar este problema, que podría salirse de control y tener consecuencias legales.

¡¡¡No se vale chillar!!!