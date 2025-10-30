Encuentran botellas con mensajes escritos por soldados de la Primera Guerra Mundial

La primera carta escrita a lápiz fue redactada por un soldado de Australia del Sur identificado como Malcolm Alexander Neville

CIUDAD DE MÉXICO.-Una madre y su hija encontraron una misteriosa botella entre la arena de Wharton Beach en Australia. El frasco de vidrio llamó la atención de las dos mujeres porque en su interior tenía algunas hojas de papel. Al revisar el recipiente vieron que tenían palabras escritas.

Al abrir una botella, las dos mujeres descubrieron que había varios mensajes escritos en hojas de papel, donde se dieron cuenta que estaban fechadas de 1916. Los papeles estaban enrollados como si se trataran de pequeños pergaminos.

Las personas que encontraron las botellas con mensajes fueron identificadas como Debra Brown y su hija Felicity, quienes al hallar los mensajes acudieron con las autoridades para entregar los documentos que fueron dados a conocer.

¿Qué dicen los mensajes de los soldados que escribieron en 1916?

La primera carta escrita a lápiz fue redactada por un soldado de Australia del Sur identificado como Malcolm Alexander Neville. El castrense la dedicó a su madre y estaba firmada «en algún lugar del mar», según informó Australian Broadcasting Corporation.

Las cartas fueron halladas en una playa australiana.

Al revisar los escritos de los soldados de la época, Malcolm Neville estuvo a bordo del buque HMAS Ballarat, embarcación de guerra que zarpó el 12 de agosto desde la ciudad de Adelaida, tres días antes de escribir la carta que duró 109 años en ser encontrada. La carta decía:

“(El buque Ballarat) está revuelto y bravo, pero estamos felices como una lombriz. Tu hijo que te quiere, Malcolm”: Soldado Malcolm Alexander Neville

¿Qué pasó con el soldado Malcolm Alexander Neville?

Malcolm Alexander Neville fue uno de los castrenses que murió en combate en Francia en abril de 1917 durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. El soldado tenía 28 años de edad, según información del medio citado.

Las cartas de la Primera Guerra Mundial tardaron 109 años en ser leídas. Foto: Debra Brown

Debra Brown dijo que descubrió una segunda carta escrita por otro soldado que firmó como William Kirk Harley. El hallazgo fue después de que la mujer dejó secar los papeles empapados que estaban dentro de la botella. Debra dijo que jamás imaginó que hallarían ese tipo de objetos:

“Hemos llenado camionetas y camionetas a lo largo de los años aquí, así que nunca pasamos de largo ante un pedazo de basura”: Debra Brown.

La carta escrita por Harley decía que los soldados estaban “en algún lugar de la Bahía”. El castrense sobrevivió a la guerra y tuvo hijos, según el informe.

