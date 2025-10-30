Es un hecho en diciembre subirá el pasaje: prometen rutas más eficientes en Victoria

Con el ajuste, los costos pasarán a 12 y 9 pesos respectivamente, medida que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El subsecretario de Transporte Público de Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, confirmó que en diciembre se aplicará un incremento de un peso en la tarifa del transporte público en todo el estado, con el fin de responder a los aumentos en los costos de operación y mejorar el servicio para los usuarios.

Actualmente, la tarifa general es de 11 pesos, mientras que los estudiantes y adultos mayores pagan 8 pesos. Con el ajuste, los costos pasarán a 12 y 9 pesos respectivamente, medida que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Núñez Montelongo explicó que tras realizar corridas financieras, el déficit promedio por viaje fue de 76 centavos, y que el aumento de un peso permitirá compensar el rezago de nueve años sin ajustes. “En diciembre se incrementan las refacciones, llantas y combustibles; esos ajustes nos van a permitir otorgar ese peso”, precisó.

El funcionario subrayó que, con el nuevo ajuste, también se fortalecerán las medidas de revisión mecánica para las alrededor de 300 unidades que operan en Ciudad Victoria, donde actualmente funcionan 13 rutas. “No podemos exigirles modernización porque nueve años no tuvieron aumento, pero sí una revisión mecánica severa para garantizar seguridad y eficiencia”, señaló.

Asimismo, informó que se lleva a cabo una reestructuración del sistema de rutas urbanas para mejorar la movilidad y evitar que los usuarios paguen doble pasaje. En la capital del estado se realizan 139 mil traslados diarios, de los cuales 19 mil implican dos pagos, por lo que se implementaron dos nuevas rutas:

* La ruta Bienestar, que conecta colonias del sur con el centro de la ciudad.

* La ruta Facultad de Enfermería-UAT, que facilita el acceso de estudiantes y personal universitario sin necesidad de transbordar.

“Estamos trabajando para que el usuario no camine más de 500 metros hasta una parada y no tenga que pagar dos pasajes para llegar a su destino”, puntualizó Núñez Montelongo.

El subsecretario destacó que, aunque el servicio no alcanza aún el nivel de modernización deseado, se busca hacerlo más eficiente y seguro, priorizando la atención a las necesidades reales de los pasajeros.

Con el incremento tarifario y la reestructuración de rutas, el gobierno estatal prevé recuperar la viabilidad económica del transporte urbano y avanzar hacia un sistema más funcional para los habitantes de Ciudad Victoria y el resto de Tamaulipas.

Por Raúl López García